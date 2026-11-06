UNEP cảnh báo khoảng trống tài chính trong ứng phó rủi ro khí hậu

Giám đốc điều hành UNEP, Inger Andersen, kêu gọi các quốc gia tăng cường tài trợ cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Theo Báo cáo Khoảng cách thích ứng do UNEP công bố năm 2026, các nước đang phát triển cần khoảng 305 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035 để đáp ứng nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, nguồn tài chính hiện có vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cần thiết.

Trước thực trạng trên, Giám đốc điều hành UNEP Inger Andersen nhận định, thế giới vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.

Theo đó, người đứng đầu UNEP kêu gọi Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tập trung thúc đẩy các nỗ lực nhằm tăng gấp ba nguồn tài chính dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2035.

Báo cáo cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hợp tác Nam-Nam.

Cụ thể, nguồn tài chính dành cho thích ứng khí hậu thông qua các ngân hàng phát triển đa phương và hoạt động hợp tác giữa các nước đang phát triển đã tăng từ 3,8 tỷ USD năm 2019 lên 9,6 tỷ USD năm 2024.

Báo cáo được công bố trước thềm COP31, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

(theo Tân Hoa xã)