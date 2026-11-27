Các chuyên gia giáo dục tại Uneed cho rằng, để vượt qua kỳ thi chung một cách tự tin, việc học sinh cần lúc này không phải là học nhiều hơn, mà là học đúng trọng tâm và nắm bắt chính xác điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để kịp thời thay đổi.

Yêu cầu mới đối với học sinh tham gia đề thi chung

Từ năm học này, việc tất cả học sinh cuối cấp tại các địa phương làm bài kiểm tra theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo mang lại mặt bằng đánh giá thống nhất, hạn chế sự chênh lệch độ khó giữa các trường và giảm tình trạng lạm phát điểm số.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng mang lại những áp lực rõ rệt cho học sinh. Khi đề thi do Sở ban hành thay vì trường tự biên soạn, học sinh không còn trông chờ vào việc "nới tay" từ giáo viên hay đoán đề. Các em buộc phải học tập thực chất, sâu sát và nắm vững bản chất kiến thức.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI), việc học thuộc lòng hay luyện đề máy móc không còn hiệu quả. Học sinh cần rèn luyện tư duy phân tích, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và kỹ năng tự học.

Uneed cung cấp các bài đánh giá kiến thức dành cho học sinh THCS và THPT.

Bên cạnh đó, khi nhiều môn cùng áp dụng đề chung, học sinh dễ rơi vào tình trạng học dàn trải, thiếu phương pháp định hướng, dẫn đến áp lực thi cử và nguy cơ sa đà vào luyện đề quá mức.

Để vượt qua kỳ thi chung một cách tự tin, việc học sinh cần lúc này không phải là học nhiều hơn, mà là học đúng trọng tâm và nắm bắt chính xác điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để kịp thời thay đổi.

Uneed: Hiểu đúng năng lực, học đúng trọng tâm, tiến bộ bền vững

Hiểu được những trăn trở của học sinh, phụ huynh và nhà trường trước yêu cầu đổi mới của việc kiểm tra, đánh giá, nền tảng giáo dục Uneed ra đời như một giải pháp công nghệ giáo dục thông minh, giúp tối ưu hóa quá trình ôn luyện với những ưu điểm vượt trội.

Trên nền tảng Uneed, các bài đánh giá dành cho học sinh THCS, THPT được xây dựng theo môn học, khối lớp, bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Đặc biệt, các bài đánh giá được biên soạn và kiểm duyệt từ đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao trước khi xuất bản.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện có các bài đánh giá theo tháng, giữa kỳ, học kỳ, chủ đề kiến thức và thi tốt nghiệp THPT, với mục tiêu kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, khả năng vận dụng và xác định những nội dung cần ôn tập thêm. Điều này tạo ra sự khác biệt giữa “biết điểm số” và “hiểu năng lực của bản thân”.

“Một học sinh đạt 8 điểm trong một bài kiểm tra có thể biết mình đã hoàn thành bài tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu biết thêm mình đang yếu ở chuyên đề nào, mạnh ở dạng câu hỏi nào và cần củng cố nội dung nào, học sinh sẽ có nhiều thông tin hơn để điều chỉnh cách học. Đây chính là giá trị mà hoạt động đánh giá kiến thức hướng đến, không chỉ trả lời câu hỏi học sinh đạt bao nhiêu điểm, mà còn giúp học sinh hiểu mình đang ở đâu trong quá trình học tập”, ông Đặng Thế Hiệp, Giám đốc Nền tảng đánh giá kiến thức Uneed chia sẻ.

Nền tảng Uneed được xây dựng theo môn học và đơn vị kiến thức, dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Khi đã hiểu rõ hơn năng lực của bản thân, học sinh biết để điều chỉnh cách học phù hợp; có thêm cơ sở để định hướng quá trình học tập và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng phía trước.

Đặc biệt, quá trình học tập trên Uneed.vn được thực hiện theo một quy trình rõ ràng: Học sinh đánh giá kiến thức; trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích kết quả; chỉ ra những kiến thức cần ôn tập; học sinh ôn tập lại kiến thức; đánh giá lại kiến thức. Quy trình này giúp học sinh không chỉ biết “mình được bao nhiêu điểm”, mà quan trọng hơn là biết “mình đang thiếu kiến thức nào và cần ôn lại điều gì”. Sau khi ôn tập, các em có thể đánh giá lại để kiểm tra mức độ tiến bộ và tiếp tục củng cố những phần kiến thức chưa vững.

“Mỗi học sinh có một nền tảng kiến thức, tốc độ tiếp thu khác nhau. Vì vậy, một cách học phù hợp với học sinh này chưa chắc đã phù hợp với học sinh khác. Hệ thống AI còn gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa cho từng học sinh dựa trên kết quả phân tích, giúp học sinh có thể chủ động hơn trong việc học”, đại diện Uneed chia sẻ thêm.

Với Uneed, kết quả đánh giá được sử dụng như một nguồn dữ liệu để hỗ trợ người học nhìn nhận năng lực của mình rõ ràng hơn, thay vì coi bài đánh giá đơn thuần là một bài kiểm tra lấy điểm. Trong môi trường giáo dục, dữ liệu đánh giá có ý nghĩa khi được sử dụng đúng mục đích: Hỗ trợ nhận diện nhu cầu học tập, phát hiện những nội dung cần củng cố và giúp quá trình giáo dục có thêm cơ sở tham khảo.

Đối với phụ huynh, thay vì chỉ nhìn vào điểm số, Uneed.vn giúp bố mẹ có thêm góc nhìn để hiểu con đang mạnh ở đâu, cần cải thiện điều gì và nên được hỗ trợ như thế nào. Bởi một khoảng trống kiến thức nhỏ hôm nay có thể trở thành khó khăn lớn hơn ở những lớp học và kỳ thi sau này. Phát hiện sớm - hiểu đúng - cải thiện đúng chỗ sẽ giúp hành trình học tập của các em trở nên chủ động và hiệu quả hơn.

Đối với học sinh, dữ liệu giúp các em hiểu rõ hơn về năng lực cá nhân. Đối với giáo viên và nhà trường, những thông tin này có thể góp phần bổ sung góc nhìn về quá trình học tập của học sinh. Từ việc đánh giá, phân tích kết quả đến nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, Uneed hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: Giúp người học biết mình đang ở đâu để có thể chủ động xác định hướng đi tiếp theo, tự tin với mọi kỳ thi.

Phụ huynh, học sinh và các nhà trường có thể tham gia đánh giá kiến thức tại website: https://uneed.vn