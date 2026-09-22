UNDP: Việt Nam tiến bước trong áp dụng Nguyên tắc Méndez, củng cố pháp quyền

Bộ Công an phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức chương trình “Tập huấn giảng viên nguồn – Hướng dẫn thực hiện Nguyên tắc Méndez ở Việt Nam”. (Ảnh: Thành Long)

Trong 3 ngày từ 22-24/9, Bộ Công an phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức chương trình “Tập huấn giảng viên nguồn – Hướng dẫn thực hiện Nguyên tắc Méndez ở Việt Nam” nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết để triển khai hiệu quả Nguyên tắc Méndez trong hoạt động lấy lời khai, phỏng vấn điều tra.

Chương trình tập huấn tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hành về Nguyên tắc Méndez trong hoạt động lấy lời khai và phỏng vấn điều tra, đồng thời hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn có khả năng tiếp tục truyền đạt nội dung này trong thực tiễn.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho rằng Nguyên tắc Méndez và bảo đảm quyền con người có mối quan hệ chặt chẽ, là hai nội dung không thể tách rời.

Theo bà Francesca Nardini, Nguyên tắc Méndez là công cụ và bộ hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở các thông lệ quốc tế đã được kiểm nghiệm tại nhiều quốc gia, đồng thời dựa trên các phương pháp điều tra có cơ sở khoa học và thực tiễn quốc tế.

Việc áp dụng các nguyên tắc này không chỉ giúp điều tra viên thu thập thông tin một cách đáng tin cậy, qua đó góp phần củng cố pháp quyền và nâng cao tính tin cậy của kết quả hoạt động tư pháp, mà còn bảo đảm việc tôn trọng quyền con người và phẩm giá của mỗi cá nhân.

Bà Francesca Nardini đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đưa phương pháp này vào áp dụng trong nước, đồng thời cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình củng cố pháp quyền tại Việt Nam.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc Chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Với thế mạnh về chuyên môn trong lĩnh vực pháp quyền và quản trị, UNDP có thể chia sẻ kinh nghiệm từ mạng lưới hoạt động tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời hỗ trợ Việt Nam lựa chọn, điều chỉnh những thực tiễn phù hợp với điều kiện trong nước. Theo bà, một trong những nội dung quan trọng là hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và từng bước thể chế hóa cơ chế này.

Bên cạnh đó, UNDP cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người. Bà Francesca Nardini cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiến hành kỳ rà soát thứ hai về Công ước Chống tra tấn và UNDP sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Chính phủ trong quá trình này thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế.

Nội dung tập huấn bao quát từ giới thiệu Nguyên tắc Méndez, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng và 6 nguyên tắc cốt lõi; đánh giá sự phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn (UNCAT) và pháp luật Việt Nam; đến cơ sở khoa học, pháp lý và đạo đức của hoạt động lấy lời khai hiệu quả, không mang tính cưỡng ép.

Chương trình cũng đi sâu vào quy trình lấy lời khai, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ năng lắng nghe chủ động, đánh giá và phân tích thông tin; phương pháp lấy lời khai đối với các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó chú trọng tư pháp thân thiện với trẻ em, nhạy cảm về giới và cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Bên cạnh đó, học viên được tìm hiểu về trách nhiệm thực thi, lưu trữ hồ sơ, giám sát, khiếu nại, biện pháp khắc phục và bồi thường.

Học viên tham gia thuyết trình tại buổi tập huấn. (Ảnh: Thành Long)