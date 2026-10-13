UNDP đánh giá cao tiến bộ giảm nghèo của Việt Nam

Báo cáo do UNDP phối hợp Sáng kiến phát triển con người và nghèo đói thuộc Đại học Oxford (OPHI) thực hiện, trong đó cũng cho biết số người chịu cảnh nghèo đói cùng cực trên toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Theo báo cáo, thế giới hiện có khoảng 1,2 tỷ người sống trong tình trạng nghèo đa chiều, tăng 51,5 triệu người so với số liệu năm trước, trong đó trẻ em chiếm hơn một nửa (khoảng 617 triệu trẻ em) và 83% số người nghèo sống ở các vùng nông thôn. Báo cáo cho thấy phần lớn người nghèo đa chiều tập trung tại khu vực nam sa mạc Sahara và Nam Á. Tăng dân số là một trong những yếu tố khiến tổng số người nghèo tăng.

Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo nhấn mạnh, đây là hồi chuông cảnh tỉnh với thế giới, là thực tế không thể chấp nhận, khi có tới 1,2 tỷ người đang phải cùng lúc đối mặt nghịch cảnh từ đói nghèo, không được đến trường, cho đến thiếu nước sạch, điện sinh hoạt.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ, nhiều quốc gia tiếp tục đạt được tiến bộ, trong đó một số nước đã giảm nghèo đa chiều nhanh chóng và trên quy mô lớn. Trong số 89 nước có dữ liệu theo dõi xu hướng MPI, 33 nước đã giảm một nửa giá trị chỉ số nghèo đa chiều trong vòng chưa đầy 15 năm. Trung Quốc ghi nhận tốc độ giảm nhanh nhất trong số các quốc gia có dữ liệu. Với Ai Cập, Nepal và Tajikistan, cả tỷ lệ nghèo và số người sống trong cảnh nghèo đa chiều đều giảm đáng kể. Tại Angola và Zambia, tỷ lệ nghèo giảm, nhưng tốc độ tăng dân số vượt xa tốc độ giảm nghèo, do đó tổng số người nghèo vẫn tăng.

Đặc biệt, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia châu Á đạt tiến bộ nhanh nhất trong lĩnh vực này, đã giảm một nửa giá trị MPI trong vòng bảy năm. UNDP đánh giá, những tiến bộ tại Việt Nam và một số quốc gia cho thấy, việc cải thiện đồng thời các điều kiện sống cơ bản có vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững.