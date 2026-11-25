Theo bà Byanyima, thế giới đang tiến gần mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS khi số ca nhiễm HIV mới trong năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,2 triệu ca, so với đỉnh điểm 3,5 triệu ca năm 1994. Tuy nhiên, những thành quả này đang bị đe dọa do nguồn tài trợ quốc tế sụt giảm và các chiến dịch phản đối quyền của phụ nữ cũng như cộng đồng LGBTQ.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành UNAIDS cho biết tác động của việc cắt giảm ngân sách có thể thể hiện rõ trong số liệu năm 2027, khi một số quốc gia không đủ khả năng bù đắp nguồn tài chính thiếu hụt, buộc phải đóng cửa các phòng khám dự phòng và cắt giảm nhân sự. Tình trạng gia tăng ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại một số khu vực ở Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, bà cảnh báo việc hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản của phụ nữ cũng như quyền của cộng đồng LGBTQ đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS.

Theo số liệu mới nhất của UNAIDS, nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đã giảm gần 20% trong năm ngoái. Trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) đẩy mạnh tái cơ cấu và cắt giảm chi phí, UNAIDS đã phải giảm một nửa nhân sự và chấm dứt hoạt động tại khoảng 30 quốc gia. Tuy nhiên, ban điều hành cơ quan này đã bác bỏ đề xuất giải thể hoàn toàn hồi tháng trước. LHQ đặt mục tiêu chấm dứt HIV/AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.