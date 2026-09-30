UN Women tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, Đà Nẵng luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng các giải pháp phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của UN Women trong triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và phát triển bền vững.

Đặc biệt, dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, nghĩa tình, thích ứng với biến đổi khí hậu” do UN Women tài trợ, được triển khai từ tháng 1/2026 đến tháng 2/2029 đã và đang góp phần hỗ trợ thành phố giải quyết những vấn đề thiết thực.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Để tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, thành phố Đà Nẵng mong muốn UN Women và các đối tác quốc tế tiếp tục quan tâm, đồng hành với thành phố triển khai hiệu quả các dự án, mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, thích ứng với biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới…

Bên cạnh đó, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UN Women và các đối tác quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực, kết nối các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UN Women và các đối tác để triển khai các hoạt động hợp tác theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đoàn công tác UN Women đánh giá cao thành phố Đà Nẵng triển khai các dự án thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cũng như định hướng chuyển đổi xanh, hướng đến phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

UN Women nhấn mạnh, mục tiêu chuyển đổi xanh, hướng đến phát thải ròng bằng 0 của Đà Nẵng sẽ đạt hiệu quả nhanh chóng và công bằng hơn khi phụ nữ được tham gia bình đẳng vào sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo và hoạch định chính sách.

Đồng thời đề xuất Đà Nẵng tiếp tục lồng ghép bình đẳng giới vào các kế hoạch về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phòng, chống thiên tai; tăng cường hợp tác công tư nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng xanh, công nghệ sạch…

UN Women khẳng định sẵn sàng đồng hành Đà Nẵng trong quá trình chuyển đổi xanh, hướng đến mục tiêu Net Zero, phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.