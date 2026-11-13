Ùn ùn đi 'săn sale' hàng hiệu lúc giữa trưa

Trưa 13/11, mặc dù không phải ngày cuối tuần nhưng các trung tâm thương mại, siêu thị khu vực trung tâm TPHCM đều đông kín người tham quan và mua sắm.

Tâm điểm thu hút sự chú ý lớn nhất của các tín đồ “săn sale” phân khúc cao cấp là sự kiện khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn Sài Gòn Mega Sale, diễn ra từ 11 -15/11 tại Khách sạn Rex Sài Gòn (phường Sài Gòn, TPHCM) với 130 gian hàng.

Trong đó, gian hàng của thương hiệu thời trang An Phước nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhân viên văn phòng. Chị Minh Nguyệt, hiện đang làm nhân viên ngân hàng ở phường Tân Định hào hứng nói: "Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi cùng đồng nghiệp ra mua áo và túi xách. So với ngày thường, tôi tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng tiền mua sắm"

Khu vực giày thể thao thu hút các tín đồ yêu thể thao bởi nhiều mẫu mã đa dạng. Một số mẫu giày giảm sâu hơn 50%. "Tôi không quan tâm về giá cho lắm nhưng vẫn muốn đến sớm để "săn" giày vừa chân. Nếu đến trễ, chỉ còn các cỡ giày quá nhỏ hoặc quá to", anh Minh Tuấn (phường Trung Mỹ Tây) cho biết.

Các gian hàng đông khách nhất là thời trang, giày hiệu và đồ trẻ em. Nhiều thương hiệu "chơi lớn" giảm từ 50-80%/sản phẩm.

Chị Thu Thủy (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã xuất phát từ 8 giờ rưỡi sáng để kịp đến trung tâm TPHCM vào giữa trưa. "Hóa hóa ở đây đa dạng và có nhiều mẫu mã, ví dụ như giày dép, quần áo hay đồ trẻ em. Ngoài giá thành, tôi còn quan tâm đến chất lượng vải và thương hiệu. Không phải mặt hàng nào giảm mạnh thì tôi cũng mua", chị Thủy bày tỏ.

Ngoài khu vực quần áo, giày dép, khu vực mỹ phẩm cũng đón nhận nhiều sự quan tâm từ phái đẹp.

Ngoài việc lựa chọn hàng theo nhu cầu, một số người còn "shopping hộ" bằng cách gọi video về cho người thân, bạn bè để kịp lựa những sản phẩm ưng ý nhất mùa Black Friday năm nay

Đánh giá về cơn sốt mua sắm này, nhiều người tiêu dùng cho rằng yếu tố then chốt giữ chân khách hàng tại các sự kiện "săn sale" chính là chất lượng sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu tên tuổi và vị trí tổ chức phù hợp.

Ngày "thứ sáu đen tối" Black Friday được xem là dịp khuyến mãi lớn nhất trong năm, diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11. Nhiều người cho rằng Black Friday những năm gần đây bớt sức hút do các chương trình khuyến mãi diễn ra quanh năm. Một số thương hiệu có giá bán online "mềm" hơn giá mua sắm trực tiếp. Ngoài ra, khi mua online còn có thể áp thêm các mã khuyến mãi, mã vận chuyển, nên đơn hàng cũng được giảm "sâu" hơn.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương tăng cường quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt trước cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2027. Theo đó, TPHCM yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá cả, kịp thời nhận diện các mặt hàng có nguy cơ tăng giá bất thường. Đặc biệt, các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý phải được phát hiện và xử lý nghiêm.