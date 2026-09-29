Ùn tắc trên cầu Nhật Tân giảm sau khi tạm tháo biển khoảng cách

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá phương án tổ chức giao thông trên cầu. Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 28/9 đến nay, phương tiện vẫn ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm nhất định song đến các khung giờ cao điểm, dòng xe qua cầu đông nhưng cơ bản lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, diễn biến này cần tiếp tục được theo dõi để có đủ cơ sở đánh giá tác động của phương án tổ chức giao thông.

*Giao thông có dấu hiệu ổn định hơn

Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thời thu hồi các biển chỉ dẫn khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, sau thời gian ngắn triển khai. Các biển thể hiện những mốc khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m, kết hợp với vạch sơn trên mặt đường nhằm hỗ trợ người điều khiển phương tiện ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc thu hồi chỉ mang tính tạm thời, các biển được tạm tháo trong thời gian tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của hệ thống. Các vạch sơn xác định khoảng cách trên mặt đường vẫn được giữ lại.

Ô tô lưu thông ổn định trên cầu Nhật Tân, không xảy ra ùn tắc tại thời điểm ghi nhận. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi các biển được tạm tháo, diễn biến giao thông trên cầu có sự khác biệt giữa các khung giờ. Sáng 29/9, lượng phương tiện qua cầu vẫn ở mức cao. Ghi nhận ở cả hai chiều cầu Nhật Tân xuất hiện tình trạng ùn ứ; tại đường dẫn lên cầu hướng từ Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, phương tiện có thời điểm di chuyển chậm.

Ở chiều từ Đông Anh vào nội đô, ghi nhận lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn ứ tập trung chủ yếu tại lối vào cầu, trong khi chiều ngược lại thông thoáng hơn. Đáng chú ý, tình trạng ùn tắc không kéo dài trên toàn tuyến.

Như vậy, sau khi tạm thu hồi các biển chỉ dẫn khoảng cách, ùn tắc trên cầu Nhật Tân chưa chấm dứt hoàn toàn. Ngày 29/9 vẫn xuất hiện ùn ứ cục bộ song đến giờ cao điểm sáng cùng ngày, giao thông đã ổn định hơn. Diễn biến này cũng khác với tình trạng được ghi nhận trong một số ngày trước đó, khi phương tiện thường xuyên di chuyển chậm, dồn ứ trên cầu và các tuyến đường dẫn.

Tuy nhiên, tình hình giao thông ổn định hơn sau khi tạm tháo biển mới là ghi nhận thực tế trong thời gian ngắn, chưa đủ cơ sở để khẳng định việc tạm tháo biển là nguyên nhân duy nhất khiến tình trạng ùn tắc giảm.

*Tạm tháo biển để tiếp tục tuyên truyền

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tạm thu hồi hệ thống biển nhằm tiếp tục tuyên truyền, giúp người tham gia giao thông hiểu đúng mục đích của việc bố trí các mốc khoảng cách. Một bộ phận người tham gia giao thông có tâm lý lo ngại bị xử phạt khi nhìn thấy biển giữ khoảng cách. Trong khi đó, hệ thống được bố trí nhằm cung cấp thêm thông tin, giúp người lái xe ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước để chủ động điều chỉnh tốc độ, bảo đảm an toàn.

Các mốc khoảng cách trên cầu Nhật Tân có mục đích hướng dẫn, cảnh báo, hỗ trợ người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn, không phải căn cứ trực tiếp để xử phạt.

Trước đó, tại buổi thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông 9 tháng năm 2026, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung biển báo, vạch xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Theo Đại tá Phạm Việt Công, mục tiêu chính của việc bố trí hệ thống này là tuyên truyền để người dân hình thành ý thức giữ khoảng cách an toàn, phòng ngừa tai nạn; lực lượng Cảnh sát giao thông không đặt việc xử phạt lên hàng đầu. Việc bố trí hệ thống biển, vạch khoảng cách xuất phát từ thực tế trên cầu Nhật Tân từng xảy ra các vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn và khả năng lưu thông.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2026 đã xảy ra một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô lưu thông cùng chiều, trong đó có các vụ ngày 7/2 và 17/8 làm nhiều phương tiện hư hỏng, có ô tô bị lật và gây ùn ứ trên cầu.

Các phương tiện lưu thông qua cầu Nhật Tân sau khi biển chỉ dẫn khoảng cách được tạm thu hồi. Ảnh: TTXVN phát

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, tình trạng phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ trên cầu Nhật Tân những ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong những yếu tố được cơ quan chức năng đề cập là việc một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công, khiến lượng xe chuyển hướng sang cầu Nhật Tân tăng. Bên cạnh đó, khi hệ thống biển và vạch sơn mới được đưa vào sử dụng, một số tài xế giảm tốc độ để quan sát, nhận biết khoảng cách, qua đó, ảnh hưởng đến tốc độ dòng phương tiện.

Riêng sáng 28/9, tình hình giao thông còn bị tác động tại một thời điểm bởi vụ va chạm giữa hai ô tô. Sau khi sự cố được xử lý, giao thông qua cầu và các tuyến đường dẫn dần ổn định trở lại.

Những yếu tố trên cho thấy, không thể quy tình trạng ùn tắc trên cầu Nhật Tân trong những ngày qua cho riêng hệ thống biển khoảng cách. Tương tự, tình hình giao thông có dấu hiệu ổn định hơn sau khi các biển được tạm thu hồi cũng chưa đủ để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp làm giảm ùn tắc.

Cùng với bố trí hệ thống cảnh báo khoảng cách, từ ngày 27/9, Hà Nội triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Theo Thông báo số 1411/TB-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, tốc độ tối đa cho phép đối với làn ô tô sát dải phân cách giữa được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại tiếp tục duy trì tốc độ tối đa 80 km/h; làn dành cho xe máy và xe đạp giữ tốc độ tối đa 40 km/h.

Phương án được thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027. Việc tạm thu hồi các biển chỉ dẫn khoảng cách ngày 27/9 không đồng nghĩa với dừng toàn bộ phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý các tình huống bất ngờ, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Qua những ngày đầu triển khai, tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân cho thấy những chuyển biến theo từng thời điểm. Sau khi các biển khoảng cách được tạm thu hồi, để đánh giá đầy đủ hiệu quả của phương án, cần tiếp tục theo dõi trong thời gian đủ dài trên cơ sở lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông, thời gian hành trình, phạm vi và thời gian ùn ứ, cùng số vụ va chạm, tai nạn giao thông.

Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng đánh giá chính xác tác động của từng giải pháp, kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm đồng thời yêu cầu an toàn và khả năng lưu thông trên cầu Nhật Tân - một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc Thủ đô và sân bay Nội Bài./.