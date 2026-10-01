Ùn tắc kéo dài từ Đồng Nai đến cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

Theo ghi nhận, ùn tắc xảy ra từ thời điểm cao điểm buổi sáng và kéo dài đến trưa cùng ngày. Tại nhiều điểm, ô tô, xe tải và xe máy nối thành hàng dài, gần như “chôn chân”, chỉ có thể nhích từng chút một.

Trên QL1 ùn tắc xảy ra theo cả hai chiều, từ khu vực ngã tư Tam Hiệp đến cầu Đồng Nai, sau đó kéo dài qua ngã ba Tân Vạn, khu vực Bến xe Miền Đông mới và đến đoạn Xa lộ Hà Nội, khu vực Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh). Lượng phương tiện đông khiến tốc độ lưu thông tại nhiều thời điểm rất chậm.

Ùn tắc xe ô tô ở một tuyến đường trên địa bàn Đồng Nai.

Tại QL51, hướng từ Vũng Tàu về cầu Đồng Nai cũng xảy ra ùn tắc kéo dài. Đoạn ùn tắc từ khu vực Cổng 11 đến ngã tư Vũng Tàu dài khoảng 5km. Từ Cổng 11 về hướng đường Đinh Quang Ân, Bùi Văn Hòa, các phương tiện cũng di chuyển khó khăn.

Không chỉ các tuyến quốc lộ, một số tuyến đường nội đô và đường kết nối với các trục giao thông chính cũng ùn ứ. Tại đường Lê Văn Duyệt, dòng phương tiện nối dài từ khu vực gần ngã tư Vũng Tàu đến cầu An Hảo.

Người di chuyển bằng xe máy cũng chịu cảnh kẹt cứng trên đường.

Tài xế Nguyễn Thanh Hải, điều khiển xe tải từ TP Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh, cho biết chỉ đoạn từ Cổng 11 đến ngã ba Tân Vạn dài khoảng 5km nhưng mất gần 3 giờ vẫn chưa thoát khỏi khu vực ùn tắc. “QL51 đến ngã ba Tân Vạn thường xuyên ùn tắc, nhưng hôm nay tình trạng nghiêm trọng hơn. Xe gần như chôn chân, không có lối thoát, chỉ nhích từng chút một”, anh Hải cho biết.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, sáng 1/10 tình hình giao thông trên QL1, đoạn từ cầu Đồng Nai đến ngã tư Vũng Tàu và các hướng di chuyển về Cổng 11 xảy ra ùn ứ kéo dài, phương tiện lưu thông chậm.

Xe ô tô không thể di chuyển trên một chiều đường thuộc địa bàn Đồng Nai.

Qua nắm tình hình, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã liên hệ với đơn vị thi công để phối hợp xử lý sự cố mặt đường bị lún tại khu vực dưới chân cầu Vành đai 3, thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân góp phần khiến tình trạng ùn tắc kéo dài trên các tuyến kết nối Đồng Nai với TP Hồ Chí Minh.

Ô tô kẹt cứng ở khu vực xây dựng nút giao Tân Vạn.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế ùn tắc tiếp tục lan rộng.

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực trên cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người dân có nhu cầu di chuyển qua cầu Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11 nên chủ động theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp.