Ùn tắc đô thị chưa được giải quyết dứt điểm

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp Phiên toàn thể lần thứ 7, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 - 2023.

Phó Chủ nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu. (Ảnh: Media Quốc hội).

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, chủ trì.

Trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026, Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết 6 tháng đầu năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm và chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Tình trạng ùn tắc giao thông cơ bản được kiểm soát, đặc biệt tại các đô thị lớn trong dịp cao điểm.

Nhiều địa phương đã nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông, trong đó có 30 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ, 9 địa phương giảm trên 10%, ba địa phương giảm trên 20% và hai địa phương giảm trên 30%, thể hiện sự vào cuộc thực chất, đồng bộ và hiệu quả từ cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313, ông Phạm Việt Công nêu rõ, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó, yêu cầu rà soát, điều chỉnh, thay thế 11 luật, 20 nghị định, 14 thông tư và ba quyết định. Đến nay, cơ bản hoàn thành các nội dung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Song song với công tác hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; xử lý điểm đen tai nạn; tăng cường năng lực vận tải công cộng; kiểm soát trọng tải phương tiện.

Các chiến dịch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết và mùa du lịch được tổ chức nghiêm túc, phối hợp đồng bộ giữa lực lượng ngành giao thông và công an.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, tăng tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Theo dự thảo báo cáo thẩm tra về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 do ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải trình bày, báo cáo của Chính phủ đã khái quát toàn diện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026, kỷ cương giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí.

Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ mới chỉ thống kê, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; chưa đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông đường hàng hải; đánh giá về hàng không chưa phản ánh hết các nguy cơ an ninh, an toàn bay mới xuất hiện... do đó, cần đánh giá bổ sung, hoàn thiện số liệu thống kê.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026. (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313 ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, hạ tầng công nghệ số cấp cơ sở còn yếu, chia sẻ dữ liệu liên ngành chưa đồng bộ theo thời gian thực; tình hình kiềm chế tai nạn giao thông chưa thực sự bền vững, thương vong còn cao, ùn tắc đô thị và vi phạm hành lang giao thông chưa được giải quyết dứt điểm.

Cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các đại biểu đề nghị Bộ Công an tiếp tục phân tích sâu, làm rõ tình hình bảo đảm an toàn giao thông hàng không; việc thực hiện giữ khoảng cách trên đường cao tốc; hệ thống xử phạt vi phạm giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo; việc thực hiện quy định tài xế lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe liên tục quá bốn giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.