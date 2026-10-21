Um Mun Suk thông báo kết hôn
Um Mun Suk sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 1/2027 với một người mẫu.
Theo nguồn tin vừa được tiết lộ, vị hôn thê của anh là một người mẫu, và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian dài hẹn hò.
Phản hồi về thông tin trên, GHOST STUDIO, công ty quản lý của Um Mun Suk xác nhận: “Um Mun Suk sẽ kết hôn tại một địa điểm ở Seoul vào tháng Một năm tới”. Tuy nhiên, phía công ty cho biết họ không thể tiết lộ danh tính của cô dâu.
Sinh năm 1982, Um Mun Suk ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2005, sau đó bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017 và được công chúng biết đến rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim The Fiery Priest. Kể từ đó, anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Roundup, 6/45, Good Job, The Midnight Studio, To The Moon, The Manipulated..., cùng nhiều dự án khác. Gần đây, anh cũng gây ấn tượng với khán giả qua màn thể hiện trong tác phẩm Hope.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/um-mun-suk-thong-bao-ket-hon-post1887238.tpo