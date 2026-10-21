Um Mun Suk thông báo kết hôn

Theo nguồn tin vừa được tiết lộ, vị hôn thê của anh là một người mẫu, và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian dài hẹn hò.

Phản hồi về thông tin trên, GHOST STUDIO, công ty quản lý của Um Mun Suk xác nhận: “Um Mun Suk sẽ kết hôn tại một địa điểm ở Seoul vào tháng Một năm tới”. Tuy nhiên, phía công ty cho biết họ không thể tiết lộ danh tính của cô dâu.

Sinh năm 1982, Um Mun Suk ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2005, sau đó bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ ​​năm 2017 và được công chúng biết đến rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim The Fiery Priest. Kể từ đó, anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Roundup, 6/45, Good Job, The Midnight Studio, To The Moon, The Manipulated..., cùng nhiều dự án khác. Gần đây, anh cũng gây ấn tượng với khán giả qua màn thể hiện trong tác phẩm Hope.

Trong bộ phim 'Hope' do Na Hong-jin đạo diễn, ra mắt vào tháng Bảy vừa qua, Um Mun Suk đảm nhận vai Yang-bae, một thợ mộc trẻ tuổi, người có những hành động khơi mào cho các sự kiện trọng tâm của câu chuyện. Anh đã mang đến một màn trình diễn đầy bí ẩn và kỳ quái, nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ khán giả. Họ thậm chí còn gọi anh là "quân bài ẩn" đắt giá nhất của bộ phim.