Ulefone Armor 35 Pro là mẫu điện thoại siêu bền thu hút sự chú ý nhờ hai trang bị đặc thù: cảm biến đo khoảng cách laser tầm xa 1,2 km và viên pin 11.000 mAh. Theo GSMArena, sản phẩm tập trung giải quyết hai nhu cầu cụ thể là đo đạc khoảng cách xa và sử dụng liên tục nhiều ngày trong môi trường khắc nghiệt.

Cảm biến laser 1,2 km biến điện thoại thành công cụ đo đạc

Ulefone Armor 35 Pro được tích hợp cảm biến đo khoảng cách laser với tầm hoạt động lên đến 1,2 km. Trang bị này giúp chiếc điện thoại đóng vai trò một công cụ đo đạc chuyên dụng, phù hợp với các môi trường làm việc ngoài trời rộng lớn.

Ulefone Armor 35 Pro gây ấn tượng với cảm biến laser 1.2km

Việc tích hợp trực tiếp cảm biến vào điện thoại giúp người dùng giảm không gian mang vác. Thay vì dùng ống nhòm hay máy đo chuyên dụng cồng kềnh, người dùng có thể tính khoảng cách nhanh chóng ngay trên màn hình thiết bị di động.

Với tầm xa 1,2 km, tính năng này đặc biệt hữu ích đối với kỹ sư công trình, nhân viên lâm nghiệp hoặc người đam mê khám phá thiên nhiên. Người dùng có thể xác định vị trí và khoảng cách của các vật thể ở xa một cách an toàn mà không cần di chuyển trực tiếp đến khu vực đó.

Pin 11.000 mAh: nguồn năng lượng cho những chuyến đi dài ngày

Bên cạnh công cụ đo đạc, Ulefone Armor 35 Pro sở hữu viên pin 11.000 mAh, đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào cho các chuyến đi dài. Theo nguồn tin, mức dung lượng này lớn hơn gấp đôi so với mặt bằng chung của thị trường điện thoại thông minh hiện nay.

Điện thoại sở hữu viên pin cực khủng

Với pin 11.000 mAh, thiết bị có thể duy trì hoạt động nhiều ngày liên tục mà không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi người dùng làm việc dài ngày tại các công trường hẻo lánh hoặc khu vực thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

Cái giá phải trả cho dung lượng pin lớn

Tuy nhiên, viên pin dung lượng lớn đồng nghĩa với việc thiết bị có trọng lượng và độ dày đáng kể. Đây là sự đánh đổi vật lý tất yếu trên các dòng điện thoại siêu bền, nhằm ưu tiên thời gian sáng màn hình và khả năng duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Vị trí của Armor 35 Pro trong phân khúc điện thoại siêu bền

Dựa trên truyền thống của dòng Armor, Ulefone Armor 35 Pro tiếp tục duy trì thiết kế hầm hố với khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng thiết bị trong các điều kiện không thuận lợi.

Ulefone Armor 35 Pro có thiết kế siêu bền bỉ

Sự kết hợp giữa bộ vỏ bảo vệ chắc chắn, công cụ đo đạc tầm xa và nguồn năng lượng dồi dào tạo nên một thiết bị có thể làm việc độc lập hiệu quả.

Thông tin đã biết về Ulefone Armor 35 Pro

Các báo cáo hiện tại chưa tiết lộ toàn bộ thông số phần cứng, nhưng định hướng chuyên biệt của máy đã thể hiện khá rõ. Thông tin về mức giá bán lẻ và thời điểm lên kệ chính thức dự kiến sẽ sớm được công bố.

Nhìn chung, nếu các trang bị được xác nhận đúng như nguồn tin, Ulefone Armor 35 Pro có thể trở thành công cụ thay thế nhiều thiết bị đơn lẻ trong hành trang làm việc hàng ngày của những người thường xuyên hoạt động ngoài trời.