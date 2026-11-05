ULAW tổ chức tọa đàm về trọng tài quốc tế

GS.TS. Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng ULAW phát biểu tại chương trình.

Chương trình là diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người hành nghề luật của Việt Nam và Pháp về vai trò của trọng tài quốc tế trong giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch.

Tọa đàm có sự tham dự của bà Caroline Charpentier, Thẩm phán liên lạc của Pháp tại khu vực Đông Nam Á; bà Marie-Aimée Peyron, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Âu và quốc tế, Hội đồng Luật sư Quốc gia Pháp; bà Anne-Charlotte Gros, Tổng Giám đốc Quỹ Luật lục địa, cùng đông đảo học giả, trọng tài viên quốc tế, luật sư, công chứng viên và thừa phát lại.

Về phía ULAW có GS.TS. Đỗ Văn Đại và PGS.TS. Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Hoa, giảng viên Khoa Luật Quốc tế.

Tham dự chương trình còn có luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Tố tụng kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM , Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, cùng đại diện các trung tâm trọng tài, giới luật sư, chuyên gia pháp lý, giảng viên, học viên và sinh viên.

Toàn cảnh tọa đàm

Trọng tài quốc tế – cơ chế góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong giao thương

Phát biểu khai mạc tọa đàm, GS.TS. Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng ULAW, bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã tin tưởng lựa chọn Nhà trường phối hợp tổ chức chương trình.

Theo GS.TS. Đỗ Văn Đại, ULAW có thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn hoạt động trọng tài. Nhiều giảng viên, thành viên của Nhà trường hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại VIAC, đồng thời có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển lĩnh vực giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Đề cập đến thực tiễn tại TP. HCM, GS.TS. Đỗ Văn Đại cho biết, đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều hoạt động đầu tư, thương mại và giao thương quốc tế, kéo theo nhu cầu giải quyết các tranh chấp phát sinh ngày càng đa dạng.

Thành phố hiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số vụ tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài trên cả nước. Sự hiện diện của nhiều trung tâm trọng tài cũng cho thấy tiềm năng phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp này trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ kinh doanh, thương mại.

Bên cạnh đó, ULAW tiếp tục duy trì truyền thống đào tạo các lớp Pháp ngữ, đồng thời triển khai chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh với sự tham gia, đồng hành của các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu học thuật, giúp học viên tiếp cận tri thức pháp lý quốc tế và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia Việt Nam, Pháp trong lĩnh vực trọng tài.

Phát biểu tại chương trình, bà Caroline Charpentier, Thẩm phán liên lạc của Pháp tại khu vực Đông Nam Á, đại diện Bộ Tư pháp Pháp, cho biết, tiếp nối các hoạt động trao đổi về phương thức giải quyết tranh chấp được tổ chức tại Hà Nội, tọa đàm tại TP. HCM tập trung thảo luận về trọng tài quốc tế với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế.

Theo bà Caroline Charpentier, trong bối cảnh hoạt động đầu tư và giao thương kinh tế ngày càng phát triển, việc có cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Trọng tài quốc tế không chỉ tạo điều kiện giải quyết tranh chấp linh hoạt, hiệu quả mà còn góp phần củng cố niềm tin của các chủ thể, bảo đảm tính ổn định và an toàn pháp lý cho các giao dịch thương mại trong nước và quốc tế.

Các chuyên gia và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm.

Trao đổi kinh nghiệm pháp lý giữa Việt Nam và Pháp về trọng tài quốc tế

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung trao đổi về khuôn khổ pháp lý và thực tiễn áp dụng trọng tài quốc tế; quy trình giải quyết tranh chấp; mối liên hệ giữa trọng tài quốc tế với yêu cầu bảo đảm an toàn pháp lý và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư, giao thương kinh tế.

Phiên tham luận thứ nhất với chủ đề “Trọng tài quốc tế: Khuôn khổ pháp lý và thực tiễn mới” do ông Luc Ferrand, Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc tế, Hội đồng Thừa phát lại và đấu giá viên quốc gia Pháp, điều phối.

Các nội dung thảo luận tập trung làm rõ những cập nhật trong khuôn khổ pháp lý về trọng tài tại Pháp và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; cơ chế vận hành của hệ thống trọng tài tại mỗi quốc gia cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong áp dụng pháp luật.

Thông qua việc đối chiếu hai hệ thống pháp luật, các diễn giả đã trao đổi về những điểm tương đồng, khác biệt trong quy định và thực tiễn giải quyết tranh chấp, qua đó gợi mở những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về trọng tài quốc tế tại Việt Nam.

Tiếp nối chương trình, phiên tham luận thứ hai với chủ đề “Bảo đảm hiệu quả của trọng tài quốc tế: Từ điều khoản trọng tài đến thi hành phán quyết” do GS.TS. Đỗ Văn Đại điều phối.

Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao thương quốc tế, bởi hiệu quả của phương thức trọng tài không chỉ phụ thuộc vào khuôn khổ pháp lý mà còn gắn liền với quá trình thỏa thuận, lựa chọn và tổ chức giải quyết tranh chấp của các bên.

Các chuyên gia tập trung phân tích kỹ năng soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng, những vướng mắc phát sinh khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan đến công nhận và thi hành phán quyết trọng tài trên thực tế.

Qua các ý kiến trao đổi, những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được nhìn nhận từ nhiều góc độ, từ việc thiết lập thỏa thuận trọng tài, tiến hành tố tụng đến bảo đảm hiệu lực của phán quyết. Đây cũng là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chủ thể tham gia quan hệ thương mại quốc tế.

Tọa đàm không chỉ góp phần tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm hành nghề giữa các chuyên gia Việt Nam và Pháp mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng pháp luật về trọng tài quốc tế.

Các chuyên gia và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ulaw Top View Edu cafe.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài và bảo đảm khả năng thi hành phán quyết có ý nghĩa thiết thực đối với việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, ổn định và an toàn pháp lý của môi trường kinh doanh.

Thông qua chương trình, ULAW tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật có định hướng hội nhập quốc tế, tích cực kết nối với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và giải quyết tranh chấp trong giai đoạn mới.