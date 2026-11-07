ULaw mở rộng đào tạo nhân lực pháp luật tại Khánh Hòa

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng các lớp luật khóa 40

Khóa học có 53 học viên theo học ba ngành: Luật kinh tế; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự. Thời gian đào tạo dự kiến hai năm, với sự tham gia giảng dạy, hướng dẫn của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của ULaw. Đáng chú ý, phần lớn học viên là cán bộ đang trực tiếp đảm nhiệm vị trí chuyên môn, quản lý tại các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, công an, các cơ quan nhà nước cùng các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức hành nghề luật trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình đào tạo cao học chú trọng kết hợp kiến thức pháp lý chuyên sâu với phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các học viên sẽ được phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và vận dụng pháp luật vào hoạt động nghề nghiệp; lấy chính những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác quản lý, hoạt động tư pháp và kinh doanh tại địa phương làm chất liệu học tập, nghiên cứu.

Quang cảnh lễ khai giảng các lớp luật khóa 40 năm học 2026 - 2027

Thông qua khóa học, ULaw hướng tới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như nhu cầu phát triển, hội nhập của địa phương. Chất lượng đào tạo luôn gắn liền với khả năng vận dụng kiến thức vào công việc cùng ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người học.

Thực tiễn cho thấy, việc nâng cao trình độ chuyên môn giúp đội ngũ làm công tác pháp luật đưa ra những phán đoán, quyết định chính xác, sát thực tế, qua đó lan tỏa nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

Các học viên lớp cao học luật khóa 40 chụp ảnh cùng các đại biểu và thầy cô giáo tại lễ khai giảng

Qua nhiều năm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa, ULaw đã đào tạo gần 1.000 cử nhân luật hệ vừa làm vừa học cùng hàng trăm thạc sĩ luật tại địa phương. Tháng 8/2026 vừa qua, Nhà trường đã trao bằng cho 46 học viên cao học khóa 37 tại Khánh Hòa. Khóa 40 tiếp tục duy trì hiệu quả mối liên kết đào tạo này, tạo điều kiện để người học nâng cao trình độ chuyên môn gắn với yêu cầu công tác.

Theo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động đào tạo cao học các ngành luật tại tỉnh Khánh Hòa là nội dung nằm trong khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa ULaw và UBND tỉnh Khánh Hòa, được xác lập theo biên bản hợp tác ký ngày 14/9/2024. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật; nghiên cứu khoa học; tư vấn pháp luật, góp ý và phản biện chính sách; phổ biến kiến thức pháp luật và phục vụ cộng đồng.

Đại diện các học viên các lớp luật khóa 40 ( bên phải) tặng hoa cho lãnh đạo Nhà trường

Trước đó, tháng 9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao 21.700 m2 đất tại khu Bắc Hòn Ông, phường Nam Nha Trang để Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án xây dựng Phân hiệu. Dự kiến, Phân hiệu sẽ tuyển sinh từ năm 2028 sau khi hoàn tất các thủ tục và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Phân hiệu này được định hướng phát triển thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, phục vụ nhu cầu nhân lực cho Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.