Ngày 20/11, Trường Đại học Luật TP HCM (ULAW) tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và 30 năm mang tên Trường (1996 - 2026), buổi lễ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật trong quá trình phát triển của ULAW.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô đã đặt nền móng, xây dựng đội ngũ, phát triển các ngành học và gìn giữ chuẩn mực học thuật của Nhà trường.

Theo TS. Sơn, uy tín của một cơ sở giáo dục đại học không chỉ được xác lập bằng thành tựu hay danh hiệu mà còn được bồi đắp từ trí tuệ, tâm huyết và nhân cách nghề nghiệp của nhiều thế hệ.

Đối với cơ sở đào tạo lấy pháp luật làm nòng cốt, trách nhiệm của người giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn góp phần hình thành cho người học tư duy có căn cứ, thái độ tôn trọng sự thật, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Hiệu trưởng Nhà trường cũng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đội ngũ giảng viên, viên chức trong giảng dạy, nghiên cứu, đánh giá và ứng xử với người học. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, người thầy càng có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện năng lực tư duy độc lập, kiểm chứng thông tin và ý thức chịu trách nhiệm của sinh viên.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM phát biểu. Ảnh: ULAW

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của ULAW trong năm 2026 là kết quả kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, 10 chương trình đào tạo ở cả ba trình độ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA, với thời hạn đến năm 2031.

Đáng chú ý, trong số này có 4 chương trình đào tạo Tiến sĩ được công nhận đạt chuẩn FIBAA, trở thành trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam có chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ đạt chuẩn kiểm định này.

Bên cạnh kết quả kiểm định, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường cũng ghi nhận bước tiến khi ấn phẩm tiếng Anh Vietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS), thuộc Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, được chấp thuận vào cơ sở dữ liệu Scopus và có mặt trong Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Việc được ghi nhận trong các hệ thống chỉ mục học thuật quốc tế góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng nghiên cứu quốc tế đối với các công trình khoa học pháp lý từ Việt Nam, đồng thời tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động công bố khoa học của Nhà trường.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách, trên cơ sở Kế hoạch hợp tác ký kết với UBND TP HCM ngày 2/10/2026, các đơn vị chuyên môn của ULAW đã tham gia góp ý, tư vấn, phản biện đối với 120 dự thảo Nghị quyết và quyết định. Hoạt động này góp phần phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ sự phát triển của Thành phố.

Tại buổi lễ, Nhà trường cũng vinh danh PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự, người được trao danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của bà trong hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường vinh danh PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự. Ảnh: ULAW

Cùng với việc nhìn lại các kết quả đã đạt được, ULAW công bố chương trình “ULAW Cùng kiến tạo - Mỗi ý tưởng, một thay đổi”, nhằm xây dựng cơ chế tiếp nhận, hỗ trợ phát triển và triển khai các sáng kiến trong hoạt động của Nhà trường.

Chương trình gồm 5 hợp phần: “Ý tưởng 5 phút”, “Thách thức ULAW”, “Hiến kế chiến lược và chính sách”, “ULAW Innovation Sandbox” và “ULAW Innovation Day”. Các hợp phần được thiết kế theo hướng kết nối từ tiếp nhận đề xuất, giải quyết những vấn đề ưu tiên đến thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng các sáng kiến có giá trị.

Trong giai đoạn đầu, Nhà trường triển khai hợp phần “Ý tưởng 5 phút” dành cho viên chức, người lao động, khuyến khích mỗi cá nhân đề xuất những cải tiến xuất phát từ công việc hàng ngày. Người tham gia có thể bắt đầu bằng việc xác định vấn đề, nêu giải pháp và lợi ích mong đợi, không nhất thiết phải xây dựng một đề án hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Trong đó, chương trình đặt ra yêu cầu về trách nhiệm tiếp nhận và phản hồi đối với các đề xuất. Các ý tưởng được xem xét công bằng, xác định hướng xử lý cụ thể, từ áp dụng, thử nghiệm, tiếp tục hoàn thiện đến giải thích lý do đối với những đề xuất chưa phù hợp. Viện Sở hữu trí tuệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Chuyển đổi số và các đơn vị triển khai.

Trong khuôn khổ chương trình, ULAW cũng thực hiện nghi thức ra mắt Hub Hệ sinh thái ULAW Legal Insight, hướng đến kết nối tri thức pháp lý, lan tỏa thông tin chính sách và đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.

Nhà trường phát động Dự án “Không gian di sản số ULAW”. Ảnh: ULAW

Nhà trường đồng thời công bố, phát động Dự án “Không gian di sản số ULAW”, với mục tiêu số hóa, lưu giữ và giới thiệu các dấu mốc lịch sử, tư liệu, hình ảnh và thành tựu trong quá trình phát triển. Dự án hướng đến kết nối các thế hệ, góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống của Nhà trường trong môi trường số.