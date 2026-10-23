Ukraine xem xét ba phương án bảo đảm an ninh sau khi xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, việc nước này gia nhập NATO cũng có thể mang lại lợi ích cho Nga. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Thông tin trên được Tổng thống Zelensky đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nhân chuyến thăm Kiev của nhà lãnh đạo chính phủ Bắc Âu này.

Theo hãng tin Unian, phát biểu tại cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, các phương án đang được xem xét gồm Ukraine gia nhập NATO; kết hợp tư cách thành viên NATO với các bảo đảm an ninh trực tiếp từ Mỹ; và một liên minh tự nguyện, trong đó Mỹ cung cấp các bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các phương án này đều cần dựa trên nền tảng là một quân đội Ukraine đủ mạnh, cả về quân số lẫn năng lực tác chiến, đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể. Ông cho biết các đối tác châu Âu và Mỹ đã nắm được những tính toán của Kiev về kinh phí cũng như số lượng binh sĩ cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.

Đề cập khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine và quân đội nước này có ý nghĩa quan trọng đối với liên minh, trong khi tổ chức quân sự xuyên Đại Tây Dương đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh của Ukraine. Dù hai bên chưa thảo luận chi tiết về vấn đề này, Kiev vẫn đang trao đổi với các đối tác.

Ông Zelensky nhận định việc Ukraine gia nhập NATO cũng có thể mang lại lợi ích cho Nga, bởi theo ông, điều đó sẽ tạo ra những bảo đảm an ninh lớn hơn so với việc Ukraine đứng ngoài liên minh.

Về triển vọng đàm phán hòa bình, Tổng thống Zelensky cho biết, ông dự kiến trao đổi với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 23/10. Ông cũng chờ nhận được thông tin từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về những vấn đề đã được nêu trong cuộc trao đổi trước đó.

Theo ông Zelensky, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiết lộ rằng, phía Mỹ đã trao đổi với Nga và ủng hộ tổ chức cuộc gặp ba bên. Cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tháng 11, với sự tham gia của các nhóm kỹ thuật cấp cao.

Phần Lan 'bơm' thêm hỗ trợ

Trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Phần Lan, hai nước đã ký 7 văn kiện hợp tác với tổng giá trị khoảng 300 triệu Euro (336 triệu USD).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, ông Zelensky cho biết gói hỗ trợ mới của Phần Lan và các thỏa thuận vừa ký sẽ mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước. Ukraine khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác với Helsinki và thường xuyên trao đổi với Phần Lan cùng các đối tác khác.

Theo Tổng thống Ukraine, hai bên đang triển khai tích cực thỏa thuận hợp tác về thiết bị bay không người lái (UAV), với các hạng mục trị giá 200 triệu Euro. Ông đánh giá đây là những bước đi quan trọng, góp phần tăng cường năng lực và khả năng bảo đảm an ninh của cả Ukraine và Phần Lan.

Hai nước cũng thảo luận về việc phối hợp trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU), một công cụ tài chính cung cấp các khoản vay dài hạn với tổng trị giá lên tới 150 tỷ Euro để thúc đẩy mua sắm quốc phòng chung giữa các nước thành viên. Kiev đề nghị Helsinki hỗ trợ thiết lập các thỏa thuận đồng sản xuất trong khuôn khổ chương trình này.

Ông Zelensky cho biết, hai bên nhất trí tăng cường khai thác năng lực vệ tinh của Phần Lan phục vụ quốc phòng và nâng cao khả năng ứng phó của Ukraine cũng như châu Âu. Hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác với Nokia và ICEYE, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thông tin tình báo từ không gian.