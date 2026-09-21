Ukraine xây kho dầu tại Hungary trước nguy cơ Nga tấn công mùa Đông

Quyền lãnh đạo Naftogaz, ông Serhii Fedorenko (bên trái), trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ với công ty năng lượng Mol của Hungary về việc xây dựng các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu tại Hungary. Ảnh: Serhii Fedorenko/Facebook

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị đối phó với nguy cơ Nga tiến hành các cuộc tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong những tháng mùa Đông.

"Trong bối cảnh Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu của chúng tôi, việc đa dạng hóa các tuyến cung ứng và tạo thêm năng lực lưu trữ bên ngoài các khu vực đang bị tấn công là vấn đề then chốt để đảm bảo sự ổn định cho toàn bộ thị trường", tờ The Kyiv Independent dẫn lời ông Fedorenko chia sẻ trên Facebook.

Theo ông Fedorenko, các cơ sở này dự kiến được xây dựng gần biên giới Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của nước này, đồng thời tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Biên bản ghi nhớ được ký trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Carpathian 8, lần đầu tiên diễn ra tại tỉnh Ivano-Frankivsk của Ukraine. Đây là diễn đàn mới về hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực Carpathian.

Quan hệ giữa Ukraine và nước láng giềng Hungary, một thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã có dấu hiệu cải thiện một phần kể từ khi Thủ tướng Hungary có quan điểm ủng hộ châu Âu Peter Magyar nhậm chức vào tháng 5, thay thế người tiền nhiệm Viktor Orban, người có quan hệ thân thiết với Điện Kremlin.

Mặc dù ông Magyar loại trừ khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine hoặc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Kiev, ông đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ song phương và xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với nước láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá.

Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh Carpathian, Naftogaz đã ký hai biên bản ghi nhớ riêng biệt với công ty năng lượng Orlen của Ba Lan.

Một thỏa thuận liên quan đến việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong quý I/2027. Thỏa thuận còn lại, được ký giữa Orlen và Ukrnafta, công ty con của Naftogaz, quy định việc cung cấp các sản phẩm dầu cho Ukraine với trị giá hơn 500 triệu USD.