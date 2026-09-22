Ukraine xây kho dầu tại Hungary

Ông Serhii Fedorenko (trái) tại lễ ký kết. Ảnh: Serhii Fedorenko/Facebook

Ngày 20-9, Tập đoàn Naftogaz của Ukraine ký biên bản ghi nhớ với công ty năng lượng MOL của Hungary nhằm phát triển các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu gần biên giới 2 nước.

Theo quyền lãnh đạo Naftogaz Serhii Fedorenko, việc mở rộng năng lực dự trữ ngoài lãnh thổ là bước đi then chốt để đảm bảo nguồn cung ổn định khi hạ tầng năng lượng trong nước liên tục bị tấn công.

Thỏa thuận được ký bên lề Hội nghị thượng đỉnh Carpathian 8, diễn đàn hợp tác kinh tế mới của khu vực. Động thái này cũng phản ánh tín hiệu cải thiện quan hệ giữa Ukraine và Hungary sau khi chính phủ mới tại Budapest lên nắm quyền.

Song song, Naftogaz ký thêm các thỏa thuận với công ty Orlen của Ba Lan, bao gồm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong quý I-2027 và cung cấp sản phẩm dầu trị giá hơn 500 triệu USD.

Các bước đi này cho thấy Ukraine đang đa dạng hóa nguồn cung và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc năng lượng trong thời chiến.