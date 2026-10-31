Ukraine xây dựng chỉ số an ninh giúp châu Âu ứng phó nguy cơ từ UAV

Thiết bị bay không người lái đánh chặn của Lữ đoàn độc lập 114 thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Quân đội Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine/Telegram

Theo Kyiv Independent, chỉ số DSI là sáng kiến của liên minh công nghệ quốc phòng châu Âu - Ukraine New Age Defense và tổ chức tư vấn chính sách BRDO của Ukraine. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên 4 lĩnh vực trọng yếu gồm ngăn chặn, phát hiện, ứng phó và phục hồi, với trọng số ngang nhau.

Theo New Age Defense, châu Âu đang ghi nhận ngày càng nhiều sự cố liên quan đến UAV, trong bối cảnh các hệ thống phòng thủ tại khu vực xuất hiện những lỗ hổng cần được đánh giá và khắc phục. Trong thông cáo báo chí công bố DSI, tổ chức này cho biết từ đầu năm 2022 đến tháng 10/2026, đã có 129 sự cố liên quan đến UAV được ghi nhận tại 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Các quốc gia sẽ được đánh giá theo thang điểm 100. Mức điểm trên 87,5 được xem là thể hiện sự chuẩn bị tốt, trong khi mức dưới 50 phản ánh tình trạng thiếu sự chuẩn bị.

Ông Taras Yemchura, người đứng đầu bộ phận Chính sách Quốc phòng tại BRDO, nhấn mạnh: "Chỉ số này không phải là một bảng xếp hạng hay cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, mà là một công cụ hỗ trợ lập kế hoạch".

Theo ông Yemchura, DSI tính đến kinh nghiệm của Ukraine trong việc ứng phó với các cuộc tấn công bằng UAV, phân tích hậu quả và điều chỉnh các biện pháp đối phó. Chỉ số này cũng tích hợp các khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU về khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng.

Hai tổ chức dự kiến tiến hành đánh giá thí điểm tại Đức và Ba Lan trong tháng 11. Theo New Age Defense, Đức đứng thứ hai sau Romania về số lượng các vụ tấn công bằng UAV, với 23 vụ được xác nhận kể từ năm 2022.

Sau giai đoạn thí điểm, hai tổ chức hy vọng mở rộng đánh giá sang 16 quốc gia khác trong năm 2027, bao gồm các nước thuộc sườn phía Đông NATO, Canada và Vương quốc Anh.

Bà Kateryna Mykhalko, người đứng đầu New Age Defense, cho rằng chỉ số này còn có thể góp phần thúc đẩy hợp tác giữa châu Âu và Ukraine trong lĩnh vực tác chiến bằng UAV.

Bà nhận định: "Châu Âu càng sớm chuyển sang tư duy về tác chiến hiện đại, thì hợp tác quốc phòng, việc thành lập các liên doanh và xuất khẩu vũ khí giữa hai bên càng trở nên hiệu quả hơn".

Bà Mykhalko cũng nhấn mạnh Ukraine, với kinh nghiệm sử dụng nhiều loại UAV trên quy mô lớn trong chiến tranh, có thể hỗ trợ các đối tác nâng cao khả năng ứng phó trước những mối đe dọa mới.

Việc công bố DSI diễn ra cùng ngày Ủy viên châu Âu Valdis Dombrovskis thông báo thành lập hai trung tâm công nghệ UAV tại Latvia và Hà Lan, đồng thời sau một ngày EU công bố các chương trình kêu gọi tài trợ cho những dự án quốc phòng nhằm hỗ trợ Ukraine.