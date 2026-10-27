Ukraine xác nhận lệnh ngừng bắn với Nga tại 'bẫy chết người' Oleshky đã có hiệu lực

Một góc Oleshky. Ảnh: Andrii Sybiha/Facebook

Theo thông báo của giới chức Ukraine ngày 27/10, lệnh ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã bắt đầu có hiệu lực nhằm phục vụ một chiến dịch nhân đạo.

Ủy viên Quốc hội Ukraine phụ trách nhân quyền Dmytro Lubinets cho biết lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 3 giờ sáng theo giờ Kiev, tức 4 giờ sáng theo giờ Moskva, hay 8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại những khu vực được chỉ định liên quan đến hoạt động cứu trợ.

Ông Lubinets khẳng định phía Ukraine đang thực hiện các cam kết đã đạt được trong quá trình đàm phán với đại diện Nga Yana Lantratova.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov xác nhận trên Telegram rằng lệnh ngừng bắn song phương tại Oleshky đã bắt đầu.

Theo các thông tin được công bố được báo The Kyiv Post ngày 27/10 dẫn lại, việc tạm dừng giao tranh dự kiến kéo dài đến ngày 1/11 để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường.

Trong một tuyên bố sau đó trên mạng xã hội ngày 27/10, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov xác nhận “lệnh ngừng bắn song phương” đã bắt đầu tại thành phố Oleshky đang có giao tranh.

Ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng Đầy tớ của Nhân dân của tổng thống tại Quốc hội, cho biết trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội rằng lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến ngày 1/11.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng nước này đã ngừng giao tranh tại khu vực để chuẩn bị cho phái bộ nhân đạo.

Lệnh ngừng bắn, được cho là đạt được nhờ sự trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, bao phủ Oleshky và các khu vực xung quanh thuộc tỉnh Kherson. Lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn và chuyển viện trợ nhân đạo.

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bùng phát vào năm 2022.

Theo ước tính của Nhà Trắng, hiện còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống tại Oleshky, trong đó có khoảng 50 trẻ em. Phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi.

Bà Melania Trump mô tả tình hình tại thành phố là "vô cùng nghiêm trọng", cho biết người dân đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, nguồn cung điện tại Oleshky rất hạn chế, nhiều tuyến đường bị gài mìn và thành phố thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công quân sự.

Đầu tháng này, theo báo The Kyiv Post tối 23/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả thành phố là một "cái bẫy chết người", cho biết người dân đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm, trong khi những tuyến đường thoát khỏi thành phố và khu vực sông lân cận đều bị gài mìn.

The Kyiv Post cho biết thêm ông Sybiha đã kêu gọi Liên hợp quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các đối tác quốc tế hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.