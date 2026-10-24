Ukraine xác nhận kế hoạch đàm phán 3 bên với Mỹ và Nga tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PRESIDENT OF UKRAINE

Theo tờ China Daily, trong thông báo đưa ra ngày 23-10, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp tại UAE sẽ tạo tiền đề cho một hội nghị thượng đỉnh giữa ông cùng hai người đồng cấp Vladimir Putin và Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã có các cuộc trao đổi với hai đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff, sau khi họ kết thúc chuyến làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía Ukraine đã nhấn mạnh mọi giải pháp hòa bình lâu dài phải bao gồm các điều khoản bảo đảm an ninh cho Kiev, đồng thời cam kết nguồn tài chính ổn định trong vòng 10 năm để duy trì năng lực quân đội.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Theo tờ Kyiv Post, trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine cam kết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh miền Đông Kherson, bắt đầu từ ngày 27-10 (theo giờ Kiev).

Thành phố Oleshky của Ukraine. Ảnh: KORBINIANB LEO KRAMER/ KYIV POST

Ngày 23-10, Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky thông qua sự hỗ trợ của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực tiền tuyến này để tiếp tế khẩn cấp lương thực, vật tư y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi, qua hành lang an toàn được chỉ định.