Ukraine xác nhận kế hoạch đàm phán 3 bên với Mỹ và Nga tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/10 xác nhận các nhà đàm phán hòa bình từ Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), đồng thời bày tỏ hy vọng sau đó sẽ diễn ra cuộc gặp giữa ông với hai người đồng cấp Vladimir Putin và Donald Trump.

Theo Tổng thống Zelensky, ông đã trao đổi với các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff trước đó cùng ngày, sau khi 2 quan chức này gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần.

Nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị mọi thỏa thuận hòa bình đều cần phải bao gồm các nội dung đảm bảo an ninh vững chắc cho Kiev, cũng như nguồn cung tài chính trong 10 năm để duy trì quân đội Ukraine.

Phát biểu qua đường truyền video với Viện nghiên cứu Hudson (Mỹ), Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Kế hoạch là (chúng tôi - Ukraine, Nga và Mỹ) sẽ gặp nhau vào nửa đầu tháng 11, tất nhiên là càng sớm càng tốt.”

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ 5, đồng thời cho rằng châu Âu cũng nên được phép tham gia tiến trình đàm phán.

Tổng thống Zelensky khẳng định sau những cuộc thảo luận về mặt kỹ thuật, điều quan trọng là phải có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga và Mỹ.

Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm một cuộc gặp với các nhà đàm phán của Mỹ, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng khởi động đàm phán về lệnh ngừng bắn toàn diện, hoặc thậm chí là một thỏa thuận chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng hay các hoạt động hàng hải, nếu Nga không muốn thảo luận về một thỏa thuận có phạm vi rộng rãi hơn.

Cũng trong ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Theo ông Peskov, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề an ninh cho cả Nga và Ukraine. Đại diện Điện Kremlin khẳng định một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thể đạt được nếu không thảo luận về các vấn đề an ninh của cả Nga và Ukraine.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh khái niệm trật tự thế giới của Moskva là không một quốc gia nào được áp đặt tầm nhìn của mình lên các nước khác.

Trước đó, Abu Dhabi từng đăng cai tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ hồi đầu năm nay, nhưng sau đó, thể thức này đã bị đình trệ.

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine ngày 23/10 cam kết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh miền Đông Kherson, bắt đầu từ 1h00 GMT ngày 27/10 (8h00 theo giờ Hà Nội).

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine nêu rõ “để triển khai chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson, Ukraine sẽ thực thi lệnh ngừng bắn trong một khu vực được chỉ định” kể từ thời điểm nêu trên.

Trước đó vài giờ, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov thông báo quân đội nước này sẽ bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn tại Oleshky từ ngày 27/10 để triển khai chiến dịch nhân đạo.

Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky thông qua sự hỗ trợ của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực tiền tuyến này để tiếp tế khẩn cấp lương thực, vật tư y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi, qua hành lang an toàn đã được chỉ định./.