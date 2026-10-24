Ukraine xác nhận hệ thống Starshield đã ổn định sau căng thẳng với Mỹ

Theo Kyiv Post, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara ngày 24/10 cho biết hệ thống internet vệ tinh Starshield hiện đã hoạt động ổn định trở lại tại Ukraine, nhấn mạnh rằng bộ này sẽ tiếp tục theo dõi và ghi nhận hoạt động của hệ thống do công ty của tỷ phú Elon Musk vận hành.

"Hệ thống Starshield đã phục hồi, tốc độ đạt trên 400 km/h. Kết nối hoàn toàn ổn định. Đây là một ví dụ khác cho thấy đối thoại trực tiếp và lập trường kiên định của Tổng thống Zelensky ở cấp cao nhất đã mang lại hiệu quả. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trên tiền tuyến, khi chúng liên quan đến hoạt động của UAV, công tác hậu cần và thông tin liên lạc", ông Khmara cho biết.

Binh lính Ukraine thiết lập thiết bị internet vệ tinh Starlink trên tiền tuyến. Ảnh: ukrinform

Theo truyền thông địa phương, các chỉ huy quân đội Ukraine tiết lộ rằng kết nối liên lạc vệ tinh Starshield ở nước này đã bất ngờ bị hạn chế và gián đoạn trong tuần trước. Việc Starshield bị hạn chế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tác chiến của Ukraine, đặc biệt là các cuộc tập kích bằng UAV.

Mặc dù các quan chức Ukraine và Mỹ dường như đã tiến hành thảo luận để giải quyết tình trạng gián đoạn, nhưng chưa bên nào công khai nhận trách nhiệm cho quyết định hạn chế. Trước khi trở lại bình thường, tốc độ Starshield ở Ukraine từng bị giới hạn ở mức 161 km/h.

"Tôi chưa nói chuyện với Elon. Tôi nghe nói vấn đề đã được khắc phục. Nếu chưa, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Nếu thực sự có vấn đề thì tôi sẽ giải quyết cho ổn thỏa", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 23/10.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk khẳng định Starshield thuộc sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ, mọi giới hạn tốc độ hay cách sử dụng "đều do quân đội và cuối cùng là tổng thống quyết định".

Starshield là đơn vị kinh doanh chuyên trách của SpaceX phát triển hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc. Starshield tận dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm nền tảng truyền dẫn nhưng sử dụng các thiết bị đầu cuối chuyên dụng, cổng mạng riêng biệt, tích hợp mã hóa cấp cao và cho phép gắn cảm biến trực tiếp lên các khí tài như UAV.