Ukraine xác nhận dùng súng robot AI bắn hạ UAV đáng gờm Nga

Một thiết bị bay không người lái (UAV) do quân đội Ukraine vận hành bay gần thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine, ngày 23/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã nỗ lực tìm kiếm phương thức mới để đánh chặn những chiếc UAV động cơ phản lực mới của Nga, trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng loại đạn dược phù hợp để tiêu diệt chúng. Các mẫu UAV phản lực mới của Nga di chuyển nhanh hơn và khó đánh chặn hơn so với các mẫu truyền thống.

Ngày 14/9, Đại tá Yuriy Ihnat – người phát ngôn của Không quân Ukraine – chia sẻ với tờ Financial Times rằng Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng 60% các cuộc tấn công sử dụng thiết bị bay không người lái động cơ phản lực Geran-5 mới của Nga. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đánh chặn 95% mà hệ thống phòng không Ukraine đạt được đối với các biến thể UAV khác.

Gần đây, ông Yuri Ignat thông báo với truyền thông địa phương rằng trong khuôn khổ các nỗ lực ứng phó, Ukraine đã dử dụng “tháp pháo robot” lắp đặt trên các cây cầu. Ông cho biết đã có những trường hợp bắn hạ thành công các UAV động cơ phản lực Nga, bao gồm cả phiên bản Geran-5. Ông Ignat giải thích rằng các tháp pháo mới sử dụng "hệ thống quan sát quang học và trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các đòn tấn công".

Ông Sergiy Beskrestnov, cố vấn công nghệ cho Tổng thống Ukraine, đã giải thích trên Telegram trong tháng này rằng các tháp pháo tự động mới là "giải pháp sáng tạo của Ukraine, giúp bắn hạ UAV bằng súng máy được điều khiển bởi AI".

Tuy nhiên, ông Ignat thừa nhận rằng hệ thống mới có phạm vi hoạt động hạn chế. Ông nêu rõ: "Nó có thể hoạt động ở khoảng cách hơn 1 km. Hệ thống phát huy hiệu quả khi điều kiện thuận lợi và góc tiếp cận của mục tiêu phù hợp. Đây không phải là giải pháp vạn năng". Ông đồng thời nhấn mạnh rằng các tháp pháo này là một phần của "hệ thống phòng không tích hợp, cho phép đánh chặn các mục tiêu ở nhiều tầng khác nhau".

"Tất nhiên, chúng tôi tận dụng mọi khí tài hiện có", ông nhấn mạnh.

Ông Ignat thừa nhận ở thời điểm hiện tại, phần lớn công tác đối phó với các loại thiết bị bay không người lái sử dụng động cơ phản lực thực tế do lực lượng không quân đảm nhiệm. "Do chúng bay cao và bay nhanh, chỉ có tiêm kích mới có thể đánh chặn được chúng, đặc biệt là dòng F-16", ông giải thích.