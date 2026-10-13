Ukraine vén màn bí mật bên trong tên lửa Kinzhal mới của Nga

Theo thông tin do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang nghiên cứu một biến thể mới của tên lửa Kinzhal với đầu đạn nổ mạnh phân mảnh. Cơ quan này đồng thời công bố mô hình 3D tương tác của tên lửa, hình ảnh các bộ phận bên trong và thông tin về những doanh nghiệp tham gia sản xuất.

Tiêm kích MiG-31K/I mang tên lửa Kinzhal. (Ảnh: MW)

Nếu được đưa vào sử dụng, cấu hình mới sẽ mở rộng các lựa chọn đầu đạn thông thường cho dòng tên lửa mà Nga đã sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Ukraine. Tên lửa được phát triển để phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31I.

Theo tình báo Ukraine, tên lửa Kinzhal hiện có hai cấu hình đầu đạn chính: đầu đạn nổ mạnh xuyên phá, được thiết kế để đánh vào các công trình bê tông và cơ sở kiên cố, cùng đầu đạn hạt nhân.

Đầu đạn xuyên phá thông thường tập trung vào khả năng xuyên qua các lớp bảo vệ như sàn nhà, bê tông cốt thép và những kết cấu vững chắc khác trước khi phát nổ. Đặc điểm này khiến nó phù hợp với nhiệm vụ tấn công các công trình được gia cố nhằm hạn chế thiệt hại từ những đòn đánh thông thường.

Trong khi đó, đầu đạn nổ mạnh phân mảnh được phát triển theo hướng khác. Thay vì ưu tiên khả năng xuyên sâu vào kết cấu, loại đầu đạn này tập trung vào sức công phá và sự phân tán mảnh vỡ khi phát nổ.

Sự khác biệt về thiết kế có thể giúp Nga lựa chọn loại đầu đạn phù hợp hơn với đặc điểm của từng mục tiêu. Đầu đạn xuyên phá hướng đến các công trình kiên cố, còn đầu đạn phân mảnh được tối ưu cho những tình huống mà hiệu ứng nổ và mảnh văng có vai trò quan trọng hơn khả năng xuyên thủng vật cản.

Kinzhal là tên lửa phóng từ trên không được phát triển dựa trên công nghệ của tên lửa đạn đạo 9M720 thuộc hệ thống Iskander-M phóng từ mặt đất. Vũ khí này đã được Nga sử dụng trong các chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhằm vào nhiều mục tiêu được đánh giá có giá trị cao.

Hệ thống thu hút sự chú ý đáng kể vào tháng 5/2023, khi có thông tin cho rằng Kinzhal được sử dụng trong cuộc tấn công làm hư hại hoặc vô hiệu hóa các thành phần của hệ thống phòng không Patriot tại Kiev. Các hệ thống Iskander-M phóng từ mặt đất cũng được cho là đã đạt được những kết quả tương tự trong một số cuộc tấn công nhằm vào Patriot.

Kinzhal bay theo quỹ đạo gần với quỹ đạo đạn đạo, đồng thời có khả năng cơ động trong quá trình bay. Những đặc điểm này khiến việc dự đoán đường bay và đánh chặn tên lửa trở nên khó khăn hơn đối với các hệ thống phòng không đối phương.

Máy bay MiG-31I là một trong những nền tảng phóng tên lửa Kinzhal của Nga. Theo thông tin được công bố, dòng máy bay này được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu trên không vào năm 2023.

Từ tháng 10/2025, MiG-31I được xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Ukraine từ những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong các nhiệm vụ này, máy bay có thể phối hợp với máy bay tiếp dầu Il-78 để tăng tầm hoạt động, duy trì thời gian bay lâu hơn và lựa chọn thời điểm phóng tên lửa phù hợp.