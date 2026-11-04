Ukraine và phương Tây tích cực phối hợp trước vòng đàm phán với Nga

(Từ trái sang) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Secretary General Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo The Kyiv Independent, ngày 3/11, EC cho biết cuộc họp được kỳ vọng sẽ giúp các bên phối hợp lập trường trước vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Ukraine, Nga và Mỹ, dự kiến do Washington tổ chức tại Abu Dhabi.

Phát ngôn viên EC, bà Paula Pinho, cho biết: "Ủy ban châu Âu sẽ chủ trì một cuộc họp với đại diện từ Ukraine, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, NATO và Ngân hàng Thế giới. Cuộc họp này tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó từng diễn ra tại Miami".

Trong khi đó, phát ngôn viên NATO, bà Allison Hart, xác nhận đại diện của liên minh sẽ gặp các quan chức Pháp, Đức, Anh và Mỹ vào cuối tuần này. Theo hãng tin Reuters, dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề, nội dung thảo luận dự kiến bao gồm "kế hoạch thịnh vượng" dành cho Ukraine và các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc họp sẽ được tổ chức ở cấp độ các nhóm kỹ thuật.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.

Ngày 3/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Moskva, Kiev và Washington dự kiến diễn ra ngày 10/11. Vòng đàm phán này ban đầu được lên kế hoạch tổ chức trong tháng 10, sau chuyến thăm Ukraine và Nga của hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Các chuyến thăm đã dẫn đến thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành đàm phán, song kế hoạch sau đó không được triển khai.

Hiện Mỹ vẫn đang nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình thương lượng giữa các bên. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng kỳ vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thể hiện thêm thiện chí tìm kiếm thỏa hiệp sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga và thực hiện một số động thái khác được Moskva hoan nghênh. Tuy nhiên, đến nay, động thái nhượng bộ rõ ràng duy nhất từ phía Nga dường như mới chỉ là việc đồng ý nối lại đàm phán.

Triển vọng đạt được đột phá trong tiến trình hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức do lập trường của hai bên còn khác biệt đáng kể, đặc biệt trong vấn đề lãnh thổ. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine tiếp tục gia tăng và Tổng thống Vladimir Putin chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn.