Ukraine và Nga thảo luận trao đổi tù binh quy mô lớn

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev sau chuyến thăm Đan Mạch và Ireland, ông Zelensky cho biết các bên cũng đề cập khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, đại diện Nga nói rằng họ không có thẩm quyền quyết định vấn đề này. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định Moskva chưa thể hiện dấu hiệu sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng. Kiev từng đề xuất đưa vấn đề ra thảo luận trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước, song Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa thể hiện thiện chí gặp mặt.

Một nội dung đáng chú ý khác được ông Zelensky tiết lộ là phía Mỹ lần đầu tiên đặt câu hỏi liệu Ukraine có chấp nhận rút khỏi vùng Donbas để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không tự nguyện từ bỏ lãnh thổ, nhưng cho biết sẵn sàng đưa đề xuất này ra tham vấn người dân nếu đi kèm một gói bảo đảm an ninh toàn diện. Theo đó, các điều kiện phải bao gồm cam kết an ninh cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU), duy trì lực lượng vũ trang Ukraine đủ mạnh với nguồn cung vũ khí và tài chính cần thiết, cùng kế hoạch tái thiết đất nước được bảo đảm đầy đủ kinh phí.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời bác bỏ khả năng công nhận các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga là lãnh thổ Nga, cũng như việc đưa quy chế trung lập vào Hiến pháp Ukraine. Ông nhấn mạnh trình tự giải quyết xung đột mà Kiev đề xuất là chấm dứt chiến sự trước, tiếp đó thiết lập các bảo đảm an ninh và mới thảo luận những thỏa thuận tiếp theo.

Về tiến trình ngoại giao, ông Zelensky kêu gọi các nước châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo cùng Ukraine, Nga và Mỹ. Kiev kỳ vọng các đối tác châu Âu sẽ thống nhất đại diện tham gia trước cuối tháng 11.

Trong lĩnh vực quân sự và năng lượng, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần tăng số máy bay chiến đấu F-16 có thể hoạt động đồng thời lên gấp 2,5 lần hiện nay. Nước này cũng cần khẩn cấp bổ sung nhiên liệu, máy phát điện và xe buýt phục vụ các thành phố Kiev, Dnipro, Kharkiv, Kherson và Zaporizhzhia trước mùa Đông.

Ông cho biết Đan Mạch đã công bố các gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 645 triệu euro và hỗ trợ năng lượng trị giá 20 triệu euro. Trong khi đó, Anh tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Bên cạnh các vấn đề an ninh và năng lượng, Ukraine đang phối hợp với EU nhằm hoàn tất hai nhóm nội dung đàm phán còn lại trong tiến trình gia nhập liên minh trước cuối năm 2026, qua đó thúc đẩy các bước tiếp theo trong năm 2027.