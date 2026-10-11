Ukraine và Nga phản ứng trước đề xuất thay Tổng thống Zelensky của ông Trump

Tổng thống Donald Trump công khai đề xuất thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh Mỹ đạt thỏa thuận với Nga về cung cấp dầu diesel, để ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói Ukraine cần một tổng thống mới. Ông Trump cũng lập luận ông Zelensky từng có nhiều cơ hội để chấm dứt xung đột, nhưng đã bỏ lỡ chúng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau phát biểu của ông Trump, Ukraine và Nga có những phản ứng trái chiều. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố chỉ có Nhân dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước và vào khi nào, đặc biệt là trong thời chiến.

“Tổng thống Zelensky đang lãnh đạo dân tộc chúng tôi trong thời kỳ xung đột, một cuộc chiến vì độc lập, tự do và phẩm giá. Ông ấy nhận được sự ủng hộ của Nhân dân Ukraine và chỉ có họ mới có quyền quyết định”, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh.

Ngược lại, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev mô tả phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ là “mang tính biểu tượng và lịch sử”. Theo ông, Tổng thống Trump tham gia vào lập luận Ukraine cần một nhà lãnh đạo đặt hòa bình lên hàng đầu.

“Giờ đây Tổng thống Trump có cùng quan điểm với nhiều người rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo thực sự tập trung vào hòa bình, chứ không phải chính sách hiếu chiến của ông Zelensky”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đạt được thỏa thuận với ông Putin về việc mở rộng nguồn cung nhiên liệu diesel của Nga. Theo thỏa thuận, Nga ngay lập tức vận chuyển hơn 300.000 tấn đến Mỹ và những thị trường toàn cầu khác, sau đó sẽ bổ sung thêm khối lượng để đạt tổng cộng 4,8 triệu tấn.

Chính phủ Nga cũng thông báo họ sẽ dỡ bỏ một phần hạn chế xuất khẩu và bắt đầu cung cấp khối lượng nhiên liệu theo hợp đồng ở nước ngoài.