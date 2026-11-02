Ukraine và Nga đồng loạt thông báo ứng dụng cảnh báo bị tấn công mạng

Trước đó, ngày 1-11, Không quân Ukraine xác nhận ứng dụng cảnh báo không kích Air Alert bị xâm nhập, phát đi những thông báo sai về nguy cơ hạt nhân và hóa học tại Kiev cùng một số khu vực khác, khả năng xảy ra giao tranh trên đường phố và thông tin Nga triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

Quảng cáo về ứng dụng Air Alert. Ảnh: Bộ Chuyển đổi số Ukraine

Không quân Ukraine khẳng định không có nguy cơ phóng xạ, đồng thời yêu cầu người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức.

Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine cũng cảnh báo những thông báo về mức độ nguy hiểm trên ứng dụng không phản ánh tình hình thực tế.

Trong một diễn biến khác, ngày 2-11, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng thông báo ứng dụng di động của cơ quan này bị tấn công mạng quy mô lớn, dẫn đến việc phát tán thông tin giả tới người dân.

Hiện chưa rõ hai vụ việc tại Ukraine và Nga có liên quan với nhau hay không.

Các vụ tấn công mạng xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại khu vực Kherson hết hiệu lực vào tối 1-11. Đây là khoảng thời gian ngừng giao tranh dài nhất, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022.

Thỏa thuận được triển khai từ ngày 27-10, tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán dân thường tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát và bổ sung hàng cứu trợ cho những người ở lại.

Khoảng 2.000 dân thường được đưa ra lựa chọn sơ tán sang khu vực do Ukraine hoặc Nga kiểm soát, hoặc tiếp tục ở lại thành phố.

Hoạt động sơ tán nhân đạo được tổ chức phối hợp giữa 2 bên kết thúc ngày 31-10. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn không được gia hạn.

Chính quyền khu vực Kherson cảnh báo người dân tăng cường cảnh giác trước nguy cơ các cuộc tấn công có thể tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt.