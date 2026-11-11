Ukraine và Nga chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn sau đàm phán tại Abu Dhabi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết, một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị, đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ dự kiến sẽ tới Nga để tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Theo ông Zelensky, Kiev mong muốn thực hiện một cuộc trao đổi với quy mô chưa từng có kể từ khi xung đột bùng phát. "1.000 người đổi 1.000 người, hoặc thậm chí 1.500 người đổi 1.500 người" là phương án đang được xem xét.

Các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên, đồng thời mở đường cho những bước đi tiếp theo hướng tới giảm căng thẳng.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây có thể trở thành một trong những cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, đồng thời được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các bên vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề an ninh và lãnh thổ.

Theo Xinhua