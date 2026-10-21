Ukraine và Mỹ thảo luận về các đề xuất hòa bình

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết, các bên đã trao đổi về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và việc phục hồi đất nước sau xung đột, và các cuộc đối thoại là rất tích cực.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã đưa ra những đề xuất và ý tưởng mới tại cuộc gặp, và các cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

Theo kế hoạch, sau cuộc gặp này, đặc phái viên Witkofff sẽ tới thành phố St. Petersburg của Nga và gặp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin trong ngày 21/10 để thảo luận về các nỗ lực hòa bình. Ông cũng sẽ trao đổi với nhà lãnh đạo Nga về các đề xuất cập nhật được đưa ra trong cuộc gặp tại Oslo.

R.G