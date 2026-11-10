Ukraine và EU 'phối hợp lập trường' trước các cuộc đàm phán tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, sau cuộc trao đổi với bà von der Leyen, ông Zelensky cho biết hai bên “đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng khuôn khổ ba bên mang lại kết quả”. Cũng trong một bài đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu xác nhận "EU sẽ có mặt cùng các đối tác" tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, đồng quan điểm với những phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp vào cuối tuần qua.

Trưởng đoàn đàm phán của Kiev, ông Rustem Umerov, thông báo rằng phái đoàn Ukraine sẽ "tổ chức các cuộc họp phối hợp riêng biệt với các đối tác châu Âu" tại đó. Theo ông, đại diện các quốc gia châu Âu – bao gồm Anh, Pháp, Đức và Italy - cùng đại diện từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu sẽ có mặt tại Abu Dhabi.

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine về việc giải quyết khủng hoảng tại Ukraine sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh và toàn bộ các chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận kín. Các cường quốc châu Âu đang nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine đều được thông qua khối này.

Trong khi đó, đề cập đến mong muốn của một số quốc gia châu Âu về việc cùng tham gia vào vòng đàm phán này tại UAE, phía Nga cho rằng điều này là chưa phù hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov giải thích rõ khuôn khổ hội nghị ngay từ đầu đã được các bên thống nhất thiết lập theo thể thức ba bên nên không thể mở rộng cho các đại diện châu Âu. Ông Dmitry Peskov cho biết các kênh liên lạc giữa Ukraine với châu Âu, cũng như giữa Mỹ với châu Âu là riêng biệt.

Trong một phát biểu riêng rẽ, ngày 9/11, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya cho biết Moskva sẽ không đồng ý với việc "đóng băng" xung đột tại Ukraine nếu điều đó để lại các mối đe dọa an ninh hiện hữu mà không giải quyết triệt để, đồng thời tạo điều kiện cho sự leo thang trở lại. Ông nhấn mạnh bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng cần phải toàn diện, bền vững và lâu dài, giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine.