Ukraine ủng hộ nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Nga vào tháng 11

“Chúng tôi nhận được phản hồi rằng Nga ủng hộ một cuộc gặp ba bên ở cấp các nhóm đàm phán. Phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp này trong thời gian càng sớm càng tốt. Chúng tôi ủng hộ đề xuất đó,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo chí ngày 21/10, theo RBC Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đã trao đổi với các đối tác Mỹ và kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong tháng 11. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thời điểm chính thức vẫn chưa được xác định.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các nhóm đàm phán của ba nước sẽ tập trung thảo luận về việc chấm dứt xung đột, thúc đẩy hòa bình và chuẩn bị cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky

Cũng trong phát biểu, Tổng thống Zelensky đã vạch ra những nội dung đàm phán mà Kiev sẽ ủng hộ. “Chúng tôi sẽ ủng hộ các đề xuất về ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, cũng như mọi hình thức ngừng bắn khác trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi cũng ủng hộ các sáng kiến nhân đạo, việc trao trả tù binh và hoạt động ngoại giao,” ông cho biết.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của các bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết trong tiến trình đàm phán hòa bình. Theo ông, các đối tác châu Âu của Ukraine cũng cần được tham gia vào các cuộc thảo luận này.

Những tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau một loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm thúc đẩy các đề xuất hòa bình của phía Mỹ. Ngày 20/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã gặp nhà lãnh đạo Ukraine và các đồng minh châu Âu tại Oslo, Na Uy, để thảo luận về những đề xuất dự kiến chuyển tới Điện Kremlin.

Ngày 21/10, ông Witkoff tiếp tục có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg. Theo truyền thông nhà nước Nga, hai bên đã thảo luận về một “khuôn khổ cụ thể” để tiến hành đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Sau cuộc gặp này, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên đã được thảo luận cụ thể tại cuộc gặp. “Về nguyên tắc, Tổng thống của chúng tôi đã thông báo với Steve Witkoff rằng chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên nói trên vào khoảng ngày 10/11, tập trung vào vấn đề cốt lõi là xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc,” ông Ushakov nói.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết thêm, ông Witkoff khẳng định quyết định nối lại đàm phán như vậy “sẽ được Tổng thống Donald Trump hoan nghênh nhiệt liệt”.

Ông Ushakov cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán vốn dự kiến được nối lại ngay sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine đã làm gián đoạn kế hoạch này bằng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Moscow và những thành phố khác trong ngày bỏ phiếu chính thức.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện sự chân thành và nhất quán trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. “Chúng tôi nhận thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump khá chân thành và nhất quán trong mong muốn thúc đẩy một giải pháp hòa bình, đồng thời đưa mọi việc đi theo hướng tiến tới một thỏa thuận hòa bình,” ông Peskov phát biểu với báo chí.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Steve Witkoff đánh giá cả hai cuộc gặp tại Oslo và St. Petersburg là “mang tính xây dựng”, song cho biết vẫn còn nhiều việc quan trọng cần thực hiện.

Mặc dù đánh giá những tín hiệu từ Điện Kremlin là “tích cực”, Tổng thống Zelensky vẫn bày tỏ sự thận trọng, viện dẫn những lần Moscow tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng các cuộc gặp sau đó bị thay đổi hoặc hủy bỏ.

“Chúng tôi hy vọng Nga, quốc gia đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia một cuộc gặp theo hình thức này hay hình thức khác, sẽ thực hiện đúng những gì đã tuyên bố. Trước đây, mọi việc đã thay đổi hoặc các cuộc gặp bị hủy bỏ. Chúng ta hãy chờ xem lần này sẽ diễn ra như thế nào”, ông Zelensky nói, theo Kyiv Independent.