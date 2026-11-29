Ukraine tuyên bố lần đầu tiên sử dụng vũ khí laser để bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) phản lực Nga trong tình huống chiến đấu.

Thông tin được ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, công bố hôm 25/11.

Theo ông Beskrestnov, tổ hợp laser được triển khai bảo vệ một cơ sở hạ tầng trọng yếu gần đây đã tiêu diệt UAV thuộc dòng Geran. Ông cho rằng đây là lần đầu tiên một hệ thống laser chiến đấu hạ được UAV phản lực trên thế giới.

Video do quan chức Ukraine đăng tải cho thấy một mục tiêu có hình dáng giống UAV bị hệ thống theo dõi từ khoảng cách xa.

Sau đó, mục tiêu lao xuống mặt đất và phát nổ. Hình ảnh được phía Ukraine đưa ra để minh họa cho tuyên bố đánh chặn bằng laser, nhưng chưa có xác nhận độc lập về diễn biến trong video.

Ông Beskrestnov cho biết hệ thống thực hiện vụ đánh chặn mang tên Blysk, do công ty Carmine Sky phát triển. Theo ông, tổ hợp này đã đạt những kết quả đầu tiên trong điều kiện chiến đấu.

Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm vẫn đang tiếp tục và chưa đủ cơ sở để triển khai sản xuất hàng loạt. Hiện hệ thống được sử dụng nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Dự án Blysk được phát triển trong khuôn khổ chương trình nhà nước Phòng không Tư nhân, với sự hỗ trợ của Brave1, nền tảng do chính phủ Ukraine thành lập nhằm thúc đẩy các dự án công nghệ quốc phòng trong nước.

Hôm 19/11, Carmine Sky thông báo hệ thống đã được triển khai để bảo vệ thủ đô Kiev trước các cuộc tập kích bằng UAV của Nga.

Theo thông tin do nhà phát triển công bố, Blysk có công suất 4 kilowatt, tầm bắn hiệu quả tối đa khoảng 1 km và có khả năng đốt thủng vỏ UAV dạng Geran trong vài giây.

Hệ thống sử dụng điện năng để vận hành, qua đó có thể giúp Ukraine giảm chi phí đánh chặn so với việc sử dụng tên lửa phòng không hoặc UAV đánh chặn.

Tuy nhiên, vũ khí laser vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể. Báo Kyiv Independent lưu ý thời tiết nhiều mây và sương mù kéo dài tại Kiev thời gian qua có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Blysk.

Các hạt nước và điều kiện khí quyển không thuận lợi có thể làm suy giảm hoặc phân tán chùm tia laser trước khi tiếp cận mục tiêu.

Việc theo dõi và duy trì chùm tia tập trung trên một UAV đang bay nhanh cũng là thách thức kỹ thuật. Ông Beskrestnov giải thích vũ khí laser phải tạo ra một điểm nhiệt độ cao trên bề mặt mục tiêu.

Kích thước điểm nhiệt phụ thuộc vào khả năng hội tụ của chùm tia và khoảng cách tới UAV. Để gây hư hại đủ lớn, tia laser phải duy trì chính xác tại một vị trí trong khoảng 2-10 giây. Đây là nhiệm vụ khó khăn khi mục tiêu có tốc độ cao và khả năng cơ động.