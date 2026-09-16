Ukraine tuyên bố tập kích trúng cường kích Su-24 ở Crimea

Một máy bay Sukhoi Su-24 của Nga trong lễ kỷ niệm tại Moskva, Nga vào ngày 9/5 /2021. Ảnh: Anadolu Agency

Theo tờ Kyiv Post, lực lượng Ukraine tuyên bố đã đánh trúng một máy bay ném bom Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Saky ở Crimea trong loạt cuộc tập kích diễn ra từ ngày 15-16/9.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 16/9 cho biết một chiếc Su-24 của Nga đã bị đánh trúng tại sân bay Saky, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại của máy bay đang được đánh giá. Thông tin này hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong cùng đợt hoạt động, lực lượng nước này cũng tập kích một địa điểm phóng và lưu trữ UAV của Nga gần thành phố Donetsk.

Ukraine tập kích nhiều mục tiêu

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đánh vào ba trạm điều khiển UAV của Nga tại Staromlynivka và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, cùng một địa điểm ở Pokrovske thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Các mục tiêu khác được nêu gồm một kho đạn tại tỉnh Lugansk và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, dầu nhờn tại Lugansk và Zaporizhzhia.

Thông tin được công bố trong bối cảnh hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào những mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng ở hậu phương của đối phương. Hãng tin Reuters ngày 15/9 đưa tin Ukraine đã tập kích một nhà máy lọc dầu của Nga tại Syzran cùng các cơ sở sản xuất UAV tại Taganrog và Oryol, trong khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.

Căn cứ Saky từng bị tấn công nhiều lần

Saky là một căn cứ không quân nằm trên bán đảo Crimea, nơi Nga kiểm soát từ năm 2014. Căn cứ này từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tập kích của Ukraine.

Trước đó, ngày 16/7, lực lượng đặc nhiệm Omega thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố sử dụng UAV tấn công để phá hủy một chiếc Su-24M tại sân bay Saky. Theo phía Ukraine, máy bay khi đó đang được chuẩn bị cho một nhiệm vụ tác chiến.

Su-24 là máy bay ném bom chiến thuật hai động cơ do Liên Xô phát triển. Phiên bản Su-24M là biến thể hiện đại hóa, có khả năng mang và phóng nhiều loại vũ khí dẫn đường và không dẫn đường nhằm vào các mục tiêu mặt đất.

Việc Ukraine tập trung vào các sân bay, kho đạn, cơ sở UAV và trạm điều khiển được xem là một phần trong hoạt động đánh sâu vào hậu phương nhằm làm gián đoạn năng lực tác chiến của Nga. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực tế đối với các mục tiêu trong đợt tập kích mới nhất tại Crimea và các khu vực khác chưa được xác nhận độc lập.