Cuộc tấn công tầm xa nhắm vào căn cứ không quân Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod, phía đông thủ đô Moscow.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ba máy bay phản lực MiG-31 – được sử dụng để phóng tên lửa siêu thanh – và hai máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 đã bị vô hiệu hóa “trong một thời gian”. Nga chưa đưa ra phản hồi về báo cáo này.

Chiến dịch này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của lực lượng Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công vào hai tàu Nga trong vùng biển Libya và một tàu khác ở Vịnh Phần Lan.

Một chiếc máy bay MiG-31 của Nga. Ảnh minh họa: CC/WIKI

Tuần trước, các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine cũng đã phá hủy một phần đường bộ của cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea. Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết, toàn bộ giao thông đường sắt và đường bộ trên cầu Crimea đã bị tạm dừng trong khi các chuyên gia đánh giá thiệt hại.

Kiev đang cố gắng làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga, trong bối cảnh đang phải đối mặt với chiến dịch tấn công mới nhằm vào lưới điện và các thành phố tiền tuyến của mình.

Thủ tướng Ukraine Sergiy Koretskyi cho biết hôm thứ Tư rằng một cuộc tấn công của Nga vào đêm qua nhằm vào ngành điện của Ukraine đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt ở bốn khu vực của Ukraine, gồm vùng Zaporizhia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết tuần này rằng quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 16 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga trong vài tháng qua.

Các nguồn tin trong ngành cũng lưu ý trong tháng này rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm sản lượng chế biến tại các nhà máy lọc dầu của Nga xuống 45% kể từ cuối tháng 10.

Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Ukraine các thiết bị bảo dưỡng và các thiết bị liên quan đến máy bay F-16 với giá ước tính là 621,9 triệu USD.