Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Ngọn lửa bùng lên sau khi Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga. Ảnh: Unn.ua

Theo báo Kyiv Independent, ông Zelensky cho biết tình báo Ukraine đã thu thập được các tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một “học thuyết mới”, cho phép lực lượng Moscow mở rộng các cuộc tấn công vào mục tiêu Ukraine trong mùa đông tới.

“Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng họ được phép tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, đường sá... nhằm gây sức ép buộc người dân rời thủ đô và các thành phố khác”, ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh quân Nga những tuần gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, trong đó có các cây cầu quan trọng.

Đáp lại sự thay đổi trong chiến thuật của Moscow, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. “Chúng tôi phải đáp trả bằng mọi cách có thể. Nếu họ tấn công cơ sở năng lượng của chúng tôi, Ukraine phải đáp trả vào các mục tiêu năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu, những nơi tạo ra nguồn tiền để họ tiến hành chiến dịch quân sự này”, ông Zelensky nói.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Ukraine và Nga ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau, nhằm góp phần hạ nhiệt giá dầu đang ở mức cao do cuộc xung đột của Mỹ với Iran.

Để tăng cường hơn nữa các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga, Ukraine sẽ tiếp tục tự sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa. Ngày 1/10, ông Zelensky thông báo tên lửa đạn đạo FP-7 do Ukraine tự phát triển lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu chống Nga.

Ngày 3/10, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm bằng tên lửa tầm xa, đánh trúng một cơ sở ở vùng Samara của Nga và các hệ thống tên lửa “Iskander” tại vùng Bryansk.