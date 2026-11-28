Ukraine muốn ngừng bắn ở Biển Đen để tạo điều kiện nối lại hoạt động xuất khẩu lương thực. (Nguồn: Ukriform)

Hãng tin AFP cho hay, phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Lương thực từ Ukraine, ông Sybiha khẳng định, Kiev sẵn sàng ngừng bắn, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập trong nỗ lực giảm căng thẳng tại Biển Đen và thúc đẩy hòa giải.

Theo đài phát thanh Suspilne, ông cho biết ,Nga đã đề xuất Ukraine đình chỉ các cuộc tấn công nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Kiev chỉ xem xét vấn đề này nếu được đặt trong một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Hãng tin RBC-Ukraine đưa tin, ông Sybiha cho biết, Ukraine đã đưa ra các đề xuất cụ thể về ngừng bắn tại Biển Đen, trong khi Nga tìm cách đưa vấn đề cung ứng dầu mỏ vào các điều kiện liên quan xuất khẩu nông sản.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Ukraine Sergiy Koretskyi cho biết, Nga đã tấn công hai tàu chở hàng nước ngoài vận chuyển hơn 100.000 tấn ngũ cốc gần cảng Odessa trên Biển Đen.

Ông không nêu rõ số ngũ cốc này có nguồn gốc từ đâu hoặc được bốc lên tàu tại địa điểm nào. Nga tuyên bố không tấn công các mục tiêu dân sự.

Ukraine cho biết, hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ các cảng chủ chốt quanh Odessa gần như đình trệ kể từ cuối tháng 7, sau khi Nga gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào các bến cảng và tàu thương mại. Trước khi tình hình leo thang, ba cảng trong cụm cảng Odessa đảm nhận khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu nông sản và sản phẩm luyện kim của Ukraine.

Dù Kiev chưa chính thức cấm hoạt động tại các cảng, các chủ tàu vẫn tránh cập cảng do rủi ro an ninh, trong khi chi phí bảo hiểm tăng mạnh khiến các nhà kinh doanh e ngại.

Tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc) tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscơ sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm dừng các cuộc tấn công tại Biển Đen hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sau các cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày bày tỏ không hài lòng với lập trường của Mỹ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi người đồng cấp Nga là “bạn tôi” tại cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC là điều “kỳ lạ”. Ông Zelensky nhấn mạnh: “Ông ấy không thể là bạn”.

Bên cạnh đó, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép đối với Tổng thống Putin nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, vốn đã kéo dài gần 5 năm bất chấp nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình của Tổng thống Trump.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về phát biểu của ông Zelensky. Tuy nhiên, ngày 27/11, ông Trump bảo vệ cách gọi Tổng thống Putin là bạn, khẳng định Mỹ muốn đạt được thỏa thuận và chấm dứt đổ máu.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, chỉ trích của nhà lãnh đạo Ukraine cho thấy ông Zelensky không sẵn sàng đi theo con đường giải quyết hòa bình.