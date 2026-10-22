Ukraine tuyên bố sẵn sàng 'đóng băng' chiến tuyến để tìm kiếm hòa bình với Nga

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Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 21/10, ông Zelensky cho biết: “Hiện tại, chúng ta cần đóng băng xung đột. Tôi nghĩ đây là một cách thực tế để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta gọi đó là lệnh ngừng bắn hay 'ngừng giết chóc' - như cách Tổng thống Trump gọi. Đóng băng và dừng lại. Tất nhiên, đây là yêu cầu tối thiểu mà chúng ta cần từ phía Nga vào lúc này. Sau đó, chúng ta sẽ làm việc với Tổng thống Mỹ và các đối tác châu Âu để yêu cầu các bảo đảm an ninh. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hòa bình, cùng với sự an toàn trong hòa bình đó”.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không để người dân phải lo sợ về sự trở lại của các hành vi gây hấn. Đây chính là lý do Ukraine cần một lệnh ngừng bắn, các cuộc đàm phán hòa bình và những bảo đảm an ninh.

Nga ủng hộ cuộc họp ba bên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu cùng ngày trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Zelensky cho biết Nga ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp ba bên ở cấp độ nhóm làm việc. Thời gian cụ thể cho cuộc họp này hiện đang được thảo luận.

“Việc đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có cuộc gặp với phía Nga ngày hôm nay là rất quan trọng. Theo những gì chúng tôi nắm được, phía Nga ủng hộ một cuộc họp ba bên ở cấp độ nhóm làm việc. Phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc họp này càng sớm càng tốt, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó.

Tôi chưa rõ thời điểm chính xác diễn ra cuộc họp. Chương trình nghị sự đã rất rõ ràng: chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy hòa bình, và chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc họp ở cấp lãnh đạo”.

Ông Zelensky cho biết thêm, Ukraine đã thảo luận về cuộc gặp này với các đối tác Mỹ:” Họ sẽ thực hiện việc đó sớm nhất có thể - tôi nghĩ là vào tháng 11, chậm nhất là đầu tháng 11. Hãy chờ xem sao. Không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng tôi”.

Trước đó, sau các cuộc gặp với ông Zelensky tại Oslo (Na Uy) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St Petersburg, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ tiếp tục dưới hình thức đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật.