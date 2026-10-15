Ukraine tuyên bố phá huỷ 6 cường kích - ném bom Su-34 của Nga

Hải quân Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa Neptune vào sân bay quân sự Borisoglebsk, vùng Voronezh của Nga hôm 15/10, đã phá hủy sáu máy bay chiến đấu Su-34M, giáng đòn mạnh vào một trong những phi đội máy bay mà Moscow triển khai các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường nhằm vào quân đội Ukraine và các thành phố tiền tuyến.

"Ngày 15/10, Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk ở vùng Voronezh của Nga bằng hệ thống tên lửa bờ biển Neptune", Hải quân Ukraine cho biết.

Cường kích - ném bom Su-34 của Trung đoàn Không quân Ném bom số 559 thuộc Không quân Nga, năm 2018.

Theo tuyên bố từ phía Ukraine, cuộc tấn công còn đánh trúng các thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động hàng không. Các vụ nổ thứ cấp và hỏa hoạn được ghi nhận tại sân bay. Hải quân Ukraine cho biết thông tin chi tiết về thiệt hại vẫn đang được xác minh.

Su-34M là phiên bản hiện đại hóa của dòng máy bay chiến đấu - ném bom siêu âm Su-34, được Nga phát triển nhằm nâng cao khả năng tác chiến và thay thế dần các máy bay Su-24M cũ hơn.

Phiên bản nâng cấp được trang bị hệ thống điện tử hàng không, liên lạc, dẫn đường và điều khiển vũ khí cải tiến, cùng các thiết bị trinh sát và tác chiến điện tử. Máy bay có khả năng mang nhiều loại bom, tên lửa và vũ khí chính xác, phục vụ các nhiệm vụ tấn công mặt đất và trên biển.

Trong xung đột Nga - Ukraine, dòng Su-34 đóng vai trò quan trọng trong các đợt tập kích bằng bom lượn có gắn bộ cánh và hệ thống dẫn đường UMPK. Trang bị này giúp bom có thể bay xa hơn sau khi được thả, cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ khoảng cách tương đối an toàn trước một số hệ thống phòng không Ukraine.

Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, từ đêm đêm ngày 14 đến sáng 15/10, Nga đã phóng hơn 850 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Các đợt tập kích kéo dài gần như liên tục suốt ngày và đêm, khiến hệ thống phòng không Ukraine bị quá tải.

Đáng chú ý, gần 360 UAV Nga đã tập kích tỉnh Kirovohrad, trong cuộc tấn công mà giới chức địa phương mô tả là lớn nhất nhằm vào khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là năng lực phòng không, đồng thời thúc giục các bên đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc chiến.