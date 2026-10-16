Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga bằng tên lửa Neptune

Hình ảnh vệ tinh ngày 15/10/2026 cho thấy các tiêm kích bom Su-34M bị hư hại tại sân bay quân sự Borisoglebsk, tỉnh Voronezh, Nga. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky/Telegram

Theo báo The Kyiv Independent tối 15/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công trong đêm nhằm vào sân bay quân sự Borisoglebsk thuộc tỉnh Voronezh của Nga đã đánh trúng 6 tiêm kích bom Su-34M, trong đó 4 chiếc bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hại.

Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng khi bị tấn công các máy bay này “đã sẵn sàng cho những cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine và được trang bị bom hàng không”.

Tổng thống Zelensky đồng thời cáo buộc Nga đang kéo dài cuộc chiến, vì vậy các chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục.

Theo thông báo của Hải quân Ukraine trên Telegram, cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn trong khu vực sân bay.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, ông Alexander Gusev, đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công. Các đoạn video do người dân địa phương ghi lại và đăng tải trên mạng cho thấy những vụ nổ cùng một đám cháy lớn tại sân bay.

Sân bay quân sự Borisoglebsk nằm cách tiền tuyến khoảng 370 km.

Tên lửa Neptune và năng lực tấn công tầm xa của Ukraine

Neptune là tên lửa hành trình chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine tự phát triển, có tầm bắn tối đa vài trăm km. Ukraine từng sử dụng loại tên lửa này trong vụ đánh chìm tuần dương hạm Moskva, soái hạm Hạm đội Biển Đen của Nga, vào tháng 4/2022.

Năm 2025, Ukraine công bố phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune, được cho là đã chứng minh khả năng đạt tầm bắn 1.000 km. Tháng 3/2025, Tổng thống Zelensky cho biết hệ thống này đã hoàn tất thử nghiệm thành công và sẽ được đưa vào sử dụng trong chiến đấu.

Su-34M là phiên bản nâng cấp sâu của tiêm kích bom Su-34

Su-34M là biến thể được hiện đại hóa đáng kể từ dòng tiêm kích bom Su-34 tiêu chuẩn của Nga. Su-34 là loại máy bay tiêm kích bom tầm trung, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất.

Trước đó, lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu của Nga tại những sân bay quân sự, đồng thời thông báo bắn hạ Su-34 trong một số chiến dịch.

Phía Nga chưa đưa ra phản ứng hay bình luận về tuyên bố của Ukraine rằng các lực lượng của nước này đã phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga bằng tên lửa Neptune.