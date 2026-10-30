Ukraine tuyên bố phá hủy 2 tiêm kích Su-34 của Nga

“Tôi vừa nhận được báo cáo tóm tắt. Chúng ta đã tiến hành 2 cuộc tập kích bằng tên lửa, phá hủy 2 tiêm kích Su-34 của Nga, đồng thời đánh trúng một hệ thống phóng tên lửa Iskander. Cảm ơn các bạn vì những kết quả này,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 29/10, theo RBC Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Hải quân Ukraine thông báo lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Neptune do Ukraine tự sản xuất để tấn công sân bay quân sự Marinovka, thuộc tỉnh Volgograd của Nga. Đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân hỗn hợp số 11, trực thuộc Sư đoàn Không quân hỗn hợp số 4, thuộc Tập đoàn quân Không quân và Phòng không số 4 của Nga. Cuộc tập kích được cho là đã phá hủy 2 tiêm kích Su-34 tại căn cứ này.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và Hải quân Ukraine không công bố hình ảnh xác nhận kết quả cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin vụ viêc.

Một tiêm kích Su-34 của Nga, năm 2020. Ảnh: TASS

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine sử dụng tên lửa Neptune tập kích các căn cứ không quân của Nga. Trước đó, trong đêm 15/10, Hải quân Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk, thuộc tỉnh Voronezh. Theo thông tin được công bố, cuộc tấn công phá hủy 4 tiêm kích ném bom Su-34M và làm hư hại 2 chiếc khác. Sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết những máy bay bị tấn công này đang chuẩn bị thực hiện các đợt không kích mới nhằm vào Ukraine.

Tên lửa hành trình Neptune phóng từ mặt đất của Ukraine được biết đến khi đánh chìm tàu tuần dương Moscow của Hạm đội Biển Đen Nga vào năm 2022, theo Kyiv Independent. Cho đến nay, Ukraine đã phát triển phiên bản Neptune có tầm bắn xa hơn, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km.

Trong khi đó, tiêm kích Su-34 là một trong những phương tiện tác chiến chủ lực của lực lượng không quân Nga. Quân đội Nga thường sử dụng loại máy bay này để phóng bom hàng không dẫn đường nhằm vào các thành phố của Ukraine, các vị trí quân sự và khu vực tiền tuyến.

Theo báo cáo công bố ngày 29/10 của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), tính đến ngày 22/10, Nga có khoảng 140 tiêm kích chiến đấu - ném bom Su-34 thuộc nhiều phiên bản khác nhau trong biên chế, bao gồm cả phiên bản Su-34M hiện đại hóa. Kể từ khi xung đột nổ ra, tổng cộng 43 máy bay Su-34 của Nga bị phá hủy và 7 chiếc khác bị hư hại.

“Những tổn thất như vậy là khá đáng kể đối với phi đội máy bay của đối phương, bởi việc khôi phục đòi hỏi chu kỳ sản xuất kéo dài, nguồn lực tài chính lớn và sự phối hợp chuyên biệt giữa các ngành công nghiệp,” cơ quan này nhận định.

HUR ước tính Nga có thể sản xuất khoảng 14-18 tiêm kích Su-34 mỗi năm. Như vậy, số máy bay bị phá hủy tương đương khoảng 2,5-3 năm sản xuất. Tuy nhiên, con số này chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.