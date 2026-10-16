Ukraine tuyên bố nối lại các cuộc tấn công nhằm vào năng lượng Nga, Moscow tố Kiev cản trở nỗ lực của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nối lại các cuộc tấn công nhằm vào năng lượng Nga. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times, ông Zelensky cho biết, Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cho rằng Moscow vẫn tiến hành các cuộc tấn công trong thời gian Kiev tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga.

Khi được hỏi Ukraine sẽ duy trì việc tạm dừng này trong bao lâu, ông Zelensky trả lời: “Thế là đủ. Lệnh tạm dừng đã kết thúc”.

Đề cập thỏa thuận về dầu diesel giữa Mỹ và Nga được công bố cuối tuần qua, ông Zelensky cho biết không muốn can thiệp vào các thỏa thuận thương mại năng lượng, nhưng Ukraine sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Zelensky đồng thời đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot để Ukraine tự vệ trong trường hợp Kiev ngừng tấn công theo đề nghị của Washington, trong khi Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công hay không.

Liên quan thông tin Mỹ đình chỉ chia sẻ tình báo với Ukraine, ông Zelensky cho biết, trong 3 ngày Ukraine ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng ở Nga, nước này vẫn hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo mà không nhận được cảnh báo sớm.

Theo nhà lãnh đạo, Washington trước đó đã cảnh báo Kiev rằng Mỹ sẽ chặn chia sẻ tình báo nếu Ukraine không dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga.

Ông Zelensky cho rằng, những hạn chế liên quan hệ thống vệ tinh Starlink cũng đang gây thêm khó khăn cho Ukraine. Ông nói nếu Starlink được mở lại trên lãnh thổ Nga, Ukraine sẽ phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Moscow. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng các bên liên quan biết rõ những gì họ đang làm khi quyết định áp dụng giới hạn đối với Starlink.

Trước đó, ngày 14/10, Serhii Beskrestnov, cố vấn tự do của Tổng thống Zelensky về công nghệ quốc phòng, cho biết, các vệ tinh Starlink tại Ukraine đã bị áp dụng giới hạn tốc độ, ở mức 161 km/giờ, trong khi lực lượng phòng vệ Ukraine không được thông báo trước về biện pháp này, khiến một số nhiệm vụ bị gián đoạn.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk cho biết, các hệ thống Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ và những quyết định về giới hạn tốc độ hoặc sử dụng do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ đưa ra.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, đi ngược lại những nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ông cho rằng, các nỗ lực này đang bị cản trở bởi việc Kiev và cá nhân Tổng thống Zelensky không sẵn sàng chấm dứt xung đột.