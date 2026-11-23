Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/11 tuyên bố Ukraine đã sử dụng 7 xuồng không người lái mặt nước (USV) trong cuộc tập kích nhằm vào tàu hộ vệ tên lửa Merkury và tàu hàng Angara của Nga tại Libya.

Chiến dịch do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp với quân đội tiến hành, sử dụng các phương tiện không người lái do nước này tự phát triển.

Theo ông Zelensky, tàu hộ vệ Merkury đã bị đánh chìm bất chấp nỗ lực ngăn chặn của lực lượng đối phương.

Một trực thăng săn ngầm Ka-27 cũng bị phá hủy cùng chiến hạm. Merkury là một trong những tàu chiến mới nhất của Nga, được đưa vào biên chế năm 2023.

Video do Tổng thống Ukraine công bố cho thấy nhiều xuồng không người lái liên tiếp lao vào mạn trái chiến hạm, gây ra những vụ nổ lớn.

Hình ảnh từ một phương tiện tham gia tập kích còn ghi lại vụ nổ xảy ra ngay gần mũi xuồng. Tuy nhiên, chưa rõ đây là kết quả của hỏa lực phòng thủ hay một vụ nổ khác trong quá trình giao chiến.

Tình trạng sẵn sàng chiến đấu của tàu Nga khi đó chưa được xác định. Một chiến hạm neo đậu tại cảng nước ngoài để tiếp tế hoặc thực hiện hoạt động hậu cần có thể không duy trì đầy đủ trạng thái chiến đấu như khi hoạt động trên biển.

Các hệ thống cảm biến và vũ khí có thể không được vận hành ở chế độ trực chiến, trong khi nhiệm vụ bảo vệ khu vực cảng phụ thuộc đáng kể vào lực lượng nước chủ nhà.

Mục tiêu thứ hai là tàu hàng Angara, bị Ukraine cáo buộc vận chuyển vũ khí cho Nga. Một xuồng không người lái được cho là đã đâm trúng phần đuôi tàu và phát nổ.

Thủy thủ đoàn sau đó được lực lượng Libya giải cứu, một số người bị thương nhẹ.

Thông tin về quy mô cuộc tập kích vẫn chưa thống nhất. Tài khoản Rybar có liên hệ với quân đội Nga cho biết ít nhất 6 xuồng không người lái được triển khai.

Trong khi đó, 2 quan chức quân sự Libya giấu tên nói rằng 4 phương tiện bị đánh chặn, còn 2 chiếc đánh trúng mục tiêu.

Chính quyền miền đông Libya lên án vụ việc, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền và đe dọa an toàn hàng hải. Lãnh đạo Osama Hamad yêu cầu điều tra toàn diện, đồng thời trao đổi với Nga về khả năng mở cuộc điều tra chung.

Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya cũng kêu gọi tiến hành điều tra độc lập, minh bạch, cảnh báo không để quốc gia Bắc Phi này trở thành chiến trường mới trong xung đột giữa các lực lượng nước ngoài.