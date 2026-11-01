Ukraine tuyên bố đánh trúng nhà máy công nghiệp quốc phòng Nga

“Các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi làm suy yếu năng lực của Nga đã nhắm mục tiêu vào tỉnh Rostov. Nhà máy Kamensky, một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga tham gia sản xuất tên lửa, đã bị đánh trúng. Tôi cảm ơn các chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine vì những đòn tấn công chính xác!” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X chiều 1/11 giờ Việt Nam.

Theo ông Zelensky, một tổ hợp phòng không Pantsir-S2 và một xe chỉ huy - tham mưu thuộc tổ hợp phòng không S-400 Triumf của Nga đã bị đánh trúng trong cuộc tập kích nhắm vào tỉnh Rostov.

“Tổng giá trị các khí tài phòng không bị tấn công ước tính khoảng 70 triệu USD,” nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

“Chúng tôi đang thực hiện quyền tự vệ chính đáng trước hành động tấn công của Nga và làm mọi điều có thể để làm suy giảm khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công của nước này,” ông Volodymyr Zelensky cho biết thêm.

Phía Nga chưa bình luận về cuộc tập kích mà Ukraine công bố.

Khu vực nhà máy Kamensky của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine)

Nhà máy Kamensky tọa lạc tại thành phố Kamensk-Shakhtinsky, tỉnh Rostov, Nga, là một cơ sở sản xuất hóa chất phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Kamensky vào danh sách trừng phạt từ ngày 16/12/2024.

Cũng trong chiều 1/11 giờ Việt Nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hạ tầng năng lượng Ukraine tại bốn tỉnh gồm Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr và Khmelnytskyi đã bị Nga tấn công trong đêm 31/10.

“Các trạm biến áp, máy biến áp và đường dây điện cung cấp điện cho các hộ gia đình đã trở thành mục tiêu tấn công. Các đội sửa chữa đang làm việc tại tất cả những khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng trăm nghìn hộ gia đình vẫn chưa có điện,” ông Zelensky viết.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đang tìm cách tận dụng tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn đạn đạo của Ukraine.

“Cường độ các cuộc tấn công đang ở mức cực kỳ cao. Mỗi ngày, chúng tôi đều thông báo với Mỹ, châu Âu và các đối tác khác có khả năng hỗ trợ về nhu cầu cấp thiết đối với tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot,” ông Zelensky cho biết.

“Mỹ và các quốc gia châu Âu đã đưa ra những quyết định mới về việc cung cấp thêm các gói hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, việc chuyển giao những gói hỗ trợ này không thể kéo dài nhiều năm. Moscow đang đặt trọng tâm vào việc sử dụng tên lửa đạn đạo trong mùa đông năm nay. Vì vậy, những quyết định liên quan đến hỗ trợ phòng không cũng phải được triển khai ngay lập tức,” Tổng thống Ukraine nói thêm.