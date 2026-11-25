Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Không quân Nga tại một căn cứ quân sự. Ảnh minh họa: unn.ua

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận 3 máy bay chiến đấu MiG-31 và 2 máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 của Nga bị đánh trúng tại căn cứ không quân Savasleyka, tỉnh Nizhny Novgorod. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố thiệt hại đối với các dây chuyền chế biến và bồn chứa tại hai nhà máy lọc dầu Kuibyshev và Syzran thuộc tỉnh Samara, đều do tập đoàn Rosneft của Nga sở hữu.

Theo báo Kyiv Post, quân đội Ukraine ngày 25/11 đã cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại tại hai cơ sở lọc dầu lớn của Nga ở tỉnh Samara, đồng thời xác nhận 5 máy bay quân sự bị đánh trúng tại căn cứ không quân Savasleyka, tỉnh Nizhny Novgorod, trong các cuộc tập kích diễn ra vào đêm 24, rạng sáng 25/11.

Tính đến tối 25/11, Nga chưa đưa ra phản hồi trực tiếp về thông tin Ukraine đánh trúng 5 máy bay tại căn cứ không quân Savasleyka.

Căn cứ Savasleyka, thuộc tỉnh Nizhny Novgorod, là nơi đồn trú các máy bay MiG-31K có khả năng mang tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Nga thường xuyên sử dụng loại tên lửa này trong các cuộc tấn công nhằm vào thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Theo thông tin sơ bộ do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố, 3 máy bay MiG-31 và 2 máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 đã bị đánh trúng trong chiến dịch.

Cơ quan này cho biết những máy bay bị hư hại sẽ không thể hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Mức độ thiệt hại cụ thể hiện vẫn đang được đánh giá.

Savasleyka từng là mục tiêu trong một số chiến dịch trước đây của Ukraine. Tháng 8/2024, các thiết bị bay không người lái (UAV) của tình báo quân sự Ukraine đã hai lần tấn công căn cứ này, làm hư hại một máy bay MiG-31K/I, phá hủy một máy bay MiG-31K/I và hai máy bay vận tải Il-76.

Ngày 9/6/2025, Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận chiến dịch, cho biết hai máy bay Nga bị đánh trúng.

Hai nhà máy lọc dầu lớn bị tập kích

Tại nhà máy lọc dầu Kuibyshev, ở tỉnh Samara, lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào các tổ hợp chưng cất dầu sơ cấp AVT-4 và AVT-5, một phân xưởng chất xúc tác và hai bồn chứa. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này.

Trong khi đó, tại nhà máy lọc dầu Syzran cùng tỉnh, đánh giá sơ bộ cho thấy các hạng mục bị hư hại gồm hệ thống chưng cất dầu sơ cấp, xử lý lưu huỳnh, reforming xúc tác, hydro xử lý và đồng phân hóa, cùng hai bồn chứa. Một vụ hỏa hoạn quy mô lớn cũng xảy ra tại nhà máy.

Vị trí được cho là nơi UAV Ukraine tấn công Nhà máy lọc dầu Syzran tại vùng Samara, Nga, vào ngày 25/11/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Hai cơ sở trên đều thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Rosneft, với tổng công suất chế biến hơn 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Các cuộc tập kích mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng chiến dịch nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng vũ trang nước này đã tấn công 16 nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 11, khiến một số cơ sở phải tạm dừng hoạt động, trong khi những cơ sở khác buộc phải giảm sản lượng.

Các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại cho biết sản lượng lọc dầu của Nga đã giảm 45% trong ba tuần đầu tháng 11.

Trong bối cảnh nhiều cơ sở lọc dầu ở miền Tây nước Nga liên tục trở thành mục tiêu tấn công, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi các doanh nghiệp dầu khí mở rộng năng lực chế biến tại Siberia và vùng Viễn Đông.

Nga xác nhận bị tập kích, cảnh báo đáp trả

Từ phía Nga, chính quyền tỉnh Samara xác nhận khu vực này hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn trong đêm 24/11. Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hơn 145 UAV của Ukraine trên địa bàn. Cuộc tấn công gây mất điện tại một số khu vực và khiến một người thiệt mạng ở thành phố Samara.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Nga chưa công bố xác nhận cụ thể về thiệt hại tại hai nhà máy lọc dầu Kuibyshev và Syzran. Reuters cho biết họ chưa thể xác minh độc lập thông tin hai cơ sở này bị đánh trúng.

Trước đó, ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của nước này. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí ở Điện Kremlin, ông Putin cáo buộc chính quyền Kiev tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Putin nhấn mạnh Nga coi những cuộc tấn công này là hành động gây tổn hại đến an ninh năng lượng và khẳng định các biện pháp đáp trả là không thể tránh khỏi.