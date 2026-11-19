AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ngày 18/11 công bố video do hành khách trên đoàn tàu đi qua cầu Crimea ghi lại.

Hình ảnh cho thấy một nhịp cầu đường bộ dài hơn 200 m cùng kết cấu vòm thép phía trên đã sập hoàn toàn, trong khi các trụ cầu dường như vẫn đứng vững.

Vòm thép có trọng lượng khoảng 6.000 tấn, là bộ phận chịu lực quan trọng của kết cấu vượt luồng hàng hải, cho phép tàu thuyền di chuyển bên dưới. Đây cũng là một trong những hạng mục phức tạp nhất trong quá trình xây dựng cầu Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó xác nhận Kiev sử dụng vũ khí nội địa để tập kích công trình, trong đó có tên lửa hành trình Neptune, FP-5 và Ruta. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố phần đường sắt của cây cầu bị hư hại.

Giao thông qua cầu Crimea bị đình chỉ sau các cuộc tập kích ngày 16-17/11. Tuy nhiên, giới chức Nga tối 17/11 thông báo hoạt động đường sắt đã được khôi phục, các chuyến tàu bị trì hoãn cũng đã đến đích.

Phó thủ tướng Nga Andrei Nikitin ngày 18/11 khẳng định nước này có đủ công nghệ và chuyên môn để sửa chữa công trình trong thời gian ngắn.

Moscow đồng thời sử dụng các tuyến đường bộ và dịch vụ phà để duy trì hoạt động vận tải đến bán đảo.

Theo AMK Mapping, Nga đã đầu tư phát triển hành lang giao thông trên bộ nối miền tây nước này với Crimea, đi qua các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk, nhằm giảm phụ thuộc vào cây cầu.

Tài khoản này nhận định việc một nhịp đường bộ bị phá hủy không đồng nghĩa hệ thống hậu cần quân sự Nga tại tiền tuyến sẽ sụp đổ.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, dài khoảng 19 km, bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga.

Công trình trị giá khoảng 3,7 tỷ USD, được khánh thành năm 2018, có công suất thiết kế phục vụ 40.000 ôtô mỗi ngày, vận chuyển 14 triệu lượt hành khách và 13 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine nhiều lần tìm cách phá hủy cây cầu bằng xe bom, xuồng không người lái và tên lửa.

Công trình vừa có ý nghĩa hậu cần đối với Nga, vừa mang giá trị biểu tượng chính trị và chiến lược đối với cả hai bên.