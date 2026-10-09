Ukraine tuyên bố chặn hàng chục tên lửa hành trình, Iskander-M Nga

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng loạt tên lửa và UAV nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có Kiev, Kharkov, Poltava và Dnipropetrovsk.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn S-400 hoán cải, 39 tên lửa hành trình cùng 117 UAV.

Theo thông báo, Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa siêu thanh Oniks, tên lửa đạn đạo Iskander-M, đạn S-400 hoán cải để đánh đất, cùng 48 tên lửa hành trình Kh-101, Iskander-K và Kalibr. Nga cũng triển khai 130 UAV, trong đó có 46 chiếc sử dụng động cơ phản lực.

Tuy nhiên, dữ liệu nguồn mở do tài khoản AMK Mapping công bố cho thấy con số đánh chặn có thể thấp hơn tuyên bố của Kiev.

Tài khoản này xác nhận Ukraine hạ được 10 trong 48 tên lửa Kh-101 và 9 trong 12 tên lửa Kalibr. Phần lớn tên lửa Kh-101 bị đánh chặn được cho là do tiêm kích Ukraine thực hiện.

AMK Mapping cho rằng các tên lửa Nga được phóng từ những trận địa gần biên giới, làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của phòng không Ukraine.

Các đợt phóng cũng được tổ chức theo nhóm lớn, khiến hệ thống phòng thủ gặp khó khăn khi xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tài khoản này cho biết, các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot tại Kiev đánh chặn 4 trong 10 tên lửa Iskander-M và đạn RM-48U nhằm vào thủ đô.

Lưới phòng không tại Ukrainka, tỉnh Kiev, được cho là hạ 2 tên lửa siêu thanh Oniks-M nhằm vào nhà máy nhiệt điện Trypillya. Tuy nhiên, 2 tên lửa siêu vượt âm Zircon đã đánh trúng cơ sở này.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, đã tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng cảng và cơ sở sửa chữa tàu thuyền của Ukraine.

Nga cho biết mục tiêu nằm tại nhiều tỉnh, trong đó có Kiev, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkov.

Tại Kiev, Nga nhắm tới các cơ sở được cho là liên quan đến chế tạo và lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo, tên lửa đạn đạo FP-9 cùng UAV tầm xa FP-1 và FP-2.

Các phóng viên AFP ghi nhận nhiều tiếng nổ tại Kiev. Giới chức thành phố cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng trong đợt tập kích. Một cơ sở công nghiệp tại Dnipro cũng bị hư hại.

AMK Mapping còn cho biết, không quân Nga thả ít nhất 6 bom lượn dẫn đường nhằm vào cầu Vantovy bắc qua sông Dnieper ở Zaporizhzhia.

Giao thông qua cầu sau đó bị phong tỏa, nhưng chưa có thông tin xác nhận về mức độ thiệt hại.

Đợt tập kích diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga mở chiến dịch tấn công quy mô lớn. Kiev hiện tiếp tục áp dụng cắt điện luân phiên trong bối cảnh hạ tầng năng lượng chịu nhiều thiệt hại.