Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa đạn đạo Nga trong đòn tập kích Kiev

Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 27/10 cho biết Nga tiến hành đợt tập kích bằng 280 máy bay không người lái (UAV) cùng các tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa phòng không S-400 hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất. Cơ quan này không công bố số lượng tên lửa Nga đã sử dụng.

Theo phía Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 255 UAV và 2 tên lửa thuộc nhóm Iskander-M/S-400. Vũ khí Nga đánh trúng 25 vị trí, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 16 địa điểm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công. Nhiều địa điểm tại Kiev bị đánh trúng, trong đó có cầu Pivdenny, gây thương vong.

Ông mô tả đây là bước leo thang trong chiến dịch nhằm vào mạng lưới hậu cần của Ukraine. Các tỉnh Vinnytsia, Zaporizhzhia, Dnipro, Kharkov, Odessa, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Kherson và Chernivtsi cũng ghi nhận các cuộc tấn công.

Trong khi đó, tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở nhận định khoảng 20 tên lửa đạn đạo Nga đã bay tới Kiev theo 2 đợt.

Đợt đầu gồm 8 tên lửa RM-48U phóng từ tổ hợp S-400. Đợt sau có 12 tên lửa, chủ yếu là Iskander-M, cùng ít nhất một quả RM-48U.

Tài khoản này cho biết Ukraine đã phóng 2 tên lửa đánh chặn trong mỗi đợt, nhưng chưa có dấu hiệu xác nhận chúng đánh trúng mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã sử dụng UAV tầm xa và vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất để tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông và trung tâm hậu cần của Ukraine.

Moscow khẳng định các mục tiêu bị đánh trúng gồm cơ sở sản xuất UAV Fire Point, kho UAV Oakline tại Kiev và cầu Pivdenny. Nga cũng nhắm tới một khu trung chuyển hàng ở Kharkov và một tàu đang hướng tới cảng Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết hạ tầng đường sắt trên cầu Pivdenny bị hư hại, buộc các chuyến tàu qua đây phải ngừng hoạt động.

Chính quyền thành phố tăng cường xe buýt để duy trì kết nối giao thông giữa 2 bờ sông Dnieper.

Cầu Pivdenny dài hơn 1,2 km, rộng 41 m, được khởi công năm 1983 và khánh thành tháng 12/1990. Công trình có 2 trụ tháp bê tông cao 135 m, với đường sắt ở giữa và đường bộ gồm 3 làn mỗi bên. Đây là tuyến giao thông quan trọng nối phía đông và phía tây Kiev.

Đợt tập kích diễn ra khi Ukraine gặp khó khăn về nguồn tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống Patriot.

Ông Zelensky ngày 26/10 cho biết Kiev đã chờ Mỹ phê duyệt chuyển giao tên lửa Patriot và NASAMS suốt 1 tháng nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ukraine còn có hệ thống phòng không SAMP/T do Pháp và Italy sản xuất, song số lượng triển khai không quá 2 khẩu đội và nguồn đạn đánh chặn cũng hạn chế.