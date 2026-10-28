Ukraine tung bằng chứng bắn hạ 3 UAV đánh chặn của Nga

Theo trang tin tức quân sự Defense Express, lữ đoàn 57 hôm 28/10 đã công bố hình ảnh về cuộc đụng độ, cho thấy các UAV đánh chặn của Ukraine truy đuổi và bắt kịp các UAV Sokol-I của Nga ngay phía trên thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv, đông bắc đất nước.

Video: Lữ đoàn 57 của Ukraine

Sokol-I là loại UAV của Nga được thiết kế chuyên biệt để đánh chặn các UAV trinh sát và tấn công của đối phương. Những hình ảnh ghi lại cho thấy các UAV của Nga bị phía Ukraine truy đuổi, biến kẻ đi săn thành con mồi.

UAV Sokol-I của Nga có đặc điểm nhận dạng là phần thân màu trắng, có in hình ngôi sao đỏ và các ký hiệu trên cánh. Đây là một sản phẩm UAV tương đối mới của Nga, lần đầu tiên được giới thiệu vào mùa xuân năm 2026.

Theo các thông số kỹ thuật được phía Nga công bố, loại UAV này có thể đạt tốc độ lên tới 150 km/h và hoạt động ở độ cao tối đa 5km. Ngoài ra, Sokol-I có phạm vi hoạt động lên tới 25km, cho phép hệ thống thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các UAV của Ukraine trong khu vực kiểm soát.

Tuy nhiên, các vụ việc mới cho thấy UAV đánh chặn tân tiến của Nga vẫn dễ bị tổn thương trước những biện pháp đối phó của các lực lượng Kiev.